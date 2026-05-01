Este viernes, 1 de mayo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 92.004,71 euros, cifra que refleja una variación del 3,19% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esta tendencia sugiere un crecimiento sostenido en el valor de ambas criptomonedas. En la última semana, Bitcoin registró una leve caída del -0.12%, lo que sugiere estabilidad relativa en el muy corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una variación del -32.21%, reflejando una rentabilidad negativa significativa en ese periodo. En conjunto, la evolución muestra presión bajista a 12 meses con movimientos recientes más contenidos, subrayando la volatilidad del activo y la importancia del horizonte temporal al evaluar su desempeño. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 27.65%, es menor que la volatilidad anual de 37.41%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.