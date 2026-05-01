La cotización del Ripple este viernes, 1 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 1,64 euros. Esta cifra refleja una variación del 2,41% en comparación con el día de ayer. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en comparación con el euro en los últimos días. Esto indica un crecimiento sostenido en el valor del Ripple frente al euro. La cotización de Ripple muestra un desempeño negativo: en la última semana cayó 2.4% y en el último año acumula un descenso del 54.19%. Esta evolución refleja una tendencia bajista sostenida y una rentabilidad anual claramente negativa para los tenedores de largo plazo, mientras que el retroceso semanal reafirma la debilidad de corto plazo y la elevada volatilidad del activo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 24.65 %, que es menor que la volatilidad anual del 58.95 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.