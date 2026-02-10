Banco Santander España dispone de una sección denominada “Senior”, cuyo propósito es facilitar a las personas mayores el acceso a sus servicios financieros, proporcionándoles toda la información y el apoyo que requieren. El eslogan de Santander, “Habéis cambiado la forma de ser mayor, nosotros la forma de hacer banca con vosotros”, refleja su compromiso con esta iniciativa. A través de ella, buscan acercarse a los españoles mayores de edad y combatir la exclusión que frecuentemente enfrentan en la sociedad. Para velar por el bienestar de las personas mayores y brindarles un entorno en el que se sientan cómodos y protegidos, Banco Santander ha lanzado la opción “Senior”, una iniciativa pensada para ofrecer una atención personalizada a sus clientes de mayor edad. La entidad bancaria tiene un equipo de gestores para acompañar a sus clientes mayores y simplificar los trámites burocráticos. Además, ofrece un servicio de atención telefónica preferente, disponible las 24 horas, todos los días del año, sin sistemas automatizados. No hay que olvidar que se trata de una generación que no ha crecido rodeada de tecnologías. Y, en muchos casos, se ven indefensas frente a las nuevas fórmulas con las que gestionar su economía. Todo ello, por no hablar de la vulnerabilidad a la que están expuestos frente a timos y fraudes. Por todo ello, el Banco Santander ofrece un espacio seguro en el que gestionar sus actividades financieras. A continuación, se presentan los principales beneficios destinados a las personas mayores: Además, destacan en su sitio web que los mayores de edad cuentan con atención telefónica preferente las 24 horas, todos los días del año: sin sistemas automatizados intermedios.