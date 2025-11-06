Openbank, el banco digital perteneciente al Grupo Santander, ha puesto en marcha una nueva campaña promocional dirigida a fomentar la vinculación de sus clientes con el servicio de pagos Bizum. A través de esta iniciativa, la entidad ofrece una recompensa económica de hasta 40 euros a quienes activen y utilicen esta herramienta desde su cuenta Openbank.

El objetivo de la promoción es incentivar tanto la fidelización de los clientes actuales como el uso cotidiano de Bizum, una de las soluciones de pago móvil más populares en España.

Según las condiciones de la campaña, los usuarios que activen Bizum por primera vez con Openbank recibirán un abono directo de 10 euros en su cuenta. Además, aquellos que realicen una o más operaciones de envío de dinero mediante Bizum podrán obtener un incentivo adicional de 30 euros.

Openbank regala hasta 40 euros a sus clientes

Con esta estrategia, Openbank busca reforzar su posición en el ecosistema digital y seguir impulsando los servicios financieros móviles, ofreciendo a sus clientes una experiencia más rápida, cómoda y adaptada a las nuevas formas de pago que se han consolidado en los últimos años.

Para participar en la promoción, los clientes deberán darse de alta con el código ‘HOLABIZUM’ antes del 12 de enero de 2026 (incluido) y mantenerlo activo durante los siguientes 12 meses.

Para recibir los 30 euros adicionales, será necesario realizar al menos una compra por un importe igual o superior a 10 euros en tres meses distintos. Tras cumplir este periodo, Openbank abonará los 40 euros en abril de 2026.

Cabe destacar que el abono del incentivo está sujeto a una retención fiscal del 19% que el banco efectuará abonando el neto al cliente. Este deberá declarar en su Renta el incentivo recibido, teniendo por otro lado derecho a deducción de la retención.