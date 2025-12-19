Es oficial: ya no podrás transferir dinero a tus familiares si superas esta cantidad. Fuente: Canva.

Hacienda tiene un férreo control sobre las transferencias de dinero entre familiares. Y, si se superan ciertas cantidades, deben ser declaradas. Esta medida afecta a quienes suelen ayudar económicamente a sus hijos, pero también puede poner en riesgo sus finanzas si no se siguen los procedimientos adecuados.

La normativa no solo se enfoca en las grandes donaciones, sino también en aquellas que, a pesar de ser relativamente pequeñas, no cumplen con los trámites fiscales establecidos.

Las consecuencias de no declarar estas transferencias pueden ser severas.

Hacienda busca frenar el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, por lo que cada vez es más estricta en la vigilancia de movimientos de dinero. A continuación, los puntos más relevantes de esta nueva regulación y cómo impactará en las familias que realizan transferencias de dinero.

¿Qué cantidades deben ser declaradas a Hacienda?

Hacienda ha establecido límites específicos para las transferencias familiares que requieren ser reportadas.

Cualquier movimiento que supere los 3000 euros debe ser informado por las entidades bancarias, mientras que aquellos que sobrepasen los 6000 euros pueden generar una investigación directa por parte de la Agencia Tributaria.

Esto incluye no solo transferencias, sino también depósitos y retiradas, incluso el uso de billetes de 500 euros.

Además de estos umbrales, los movimientos que implican donaciones entre familiares, como un padre que ayuda a su hijo, también deben ser registrados. Aunque se trate de una transferencia de dinero dentro del ámbito familiar, Hacienda considera que pueden ser donaciones sujetas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones .

Esto implica la obligación de declarar y tributar por el dinero recibido, y en algunos casos, pagar un impuesto que varía según la comunidad autónoma.

¿Qué pasa si no se declara una transferencia entre padres e hijos?

La omisión de la declaración de una transferencia entre padres e hijos puede tener graves consecuencias. En caso de que Hacienda considere que se trata de una donación no declarada, puede imponer sanciones significativas.

La multa mínima por no declarar una donación es de 600 euros, pero puede llegar a ser mucho mayor dependiendo de la cantidad y el medio de pago utilizado.

Además, si Hacienda detecta un aumento de patrimonio no justificado, puede exigir el pago de impuestos sobre el IRPF. En algunos casos, esto podría implicar un tipo impositivo elevado, que en ciertas comunidades autónomas alcanza hasta el 56%.

Las sanciones, junto con el impacto económico de los impuestos adicionales, pueden ser difíciles de afrontar para quienes no cumplan con las normativas fiscales en relación con las transferencias entre familiares.