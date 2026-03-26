La Seguridad Social ha decidido rectificar el cálculo de pensiones máximas en jubilaciones anticipadas voluntarias, tras meses de controversia y presión sindical. La medida impacta directamente en quienes cuentan con bases de cotización elevadas. Según la información oficial, este cambio supone volver al sistema previo que se aplicaba antes de enero de 2026. Además, la decisión tendrá efectos retroactivos, lo que implica una revisión de las prestaciones afectadas. La resolución deja así sin efecto la conclusión alcanzada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social a finales de 2025 y vuelve a aplicar la disposición transitoria 34 en las mismas condiciones que venía haciendo hasta ese momento. Los sindicatos UGT y CCOO ha explicado en una nota que en la reforma de pensiones 2021 se estableció una garantía adicional, recogida en esa disposición transitoria, para la entrada en vigor de los nuevos límites de pensión máxima. La interpretación de esta garantía, añaden, había sido objeto de controversia y desde el mes de enero la Seguridad Social había dejado de aplicar ese periodo transitorio. Un cambio que suponía un perjuicio económico para los potenciales beneficiarios y ante lo que CCOO y UGT habían exigido a Seguridad Social una rectificación. Ambos sindicatos manifestaron su intención de interrumpir los trabajos de la mesa de diálogo social en tanto que no se resolviera este problema, así como la aplicación efectiva de la jubilación parcial en las administraciones públicas. La decisión de la Seguridad Social de volver al cálculo anterior en las jubilaciones anticipadas busca así desactivar el conflicto abierto con los representantes de los trabajadores. Con esta rectificación, el organismo no solo corrige el cálculo de pensiones máximas, sino que también abre la puerta a revisar miles de casos desde enero de 2026, en un contexto donde la sostenibilidad y equidad del sistema siguen en debate.