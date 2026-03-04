El desempleo en la Unión Europea volvió a descender en enero y se situó en el 5,8%, una décima menos que en diciembre de 2025. Sin embargo, España registró el segundo dato más alto del bloque, con una tasa del 9,8%, solo por detrás de Finlandia (10,2%), según los datos publicados por Eurostat. En la zona euro, el paro también cayó una décima, desde el 6,2% en diciembre hasta el 6,1% en enero. En términos absolutos, 12,9 millones de personas carecían de empleo en la UE, de las cuales 10,7 millones residían en países de la eurozona, que desde comienzos de este año incluye también a Bulgaria, informó EFE. La tasa de paro de la UE descendió hasta el 5,8% en enero de 2026, mientras que en la zona euro se redujo al 6,1%. En comparación con diciembre de 2025, el número de desempleados bajó en 185.000 personas en el conjunto del bloque y en 184.000 en los países de la moneda única. Si se compara con enero de 2025, el desempleo se redujo en 274.000 personas en la UE y en 273.000 en la eurozona. En enero, la UE contabilizó 2,9 millones de menores de 25 años sin trabajo, lo que representa una tasa del 15,1%, una décima menos que en diciembre. De ellos, 2,3 millones viven en la zona euro, donde la tasa juvenil fue del 14,8%, dos décimas inferior a la del mes anterior. En cuanto al desempleo por género, la tasa femenina en la UE bajó del 6,1% al 6% en enero, mientras que la masculina descendió del 5,8% al 5,7%. En la zona euro ocurrió lo mismo: el paro femenino cayó al 6,3% y el masculino al 6%, ambos una décima por debajo de los registros de diciembre.