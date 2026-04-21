Este martes, 21 de abril de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG)se negocian a 16,79 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 61.740. Esta cifra refleja una variación del 0,96% en comparación con el día previo. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo tres de aumento, además de un día en el que se mantuvo estable. Esta dinámica sugiere una presión negativa en el valor de la acción, lo que podría reflejar preocupaciones del mercado o factores externos que afectan su desempeño. La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en 21.97%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 23.12%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad reciente es menor que la de un periodo más largo. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,25 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad y sostenibilidad del suministro energético en España. Además, Enagás está comprometida con la transición energética y la reducción de emisiones, invirtiendo en proyectos de hidrógeno y biogás. La compañía juega un papel clave en el desarrollo de la infraestructura necesaria para la descarbonización del sector energético, lo que la convierte en un actor relevante en el contexto de la energía limpia en Europa.