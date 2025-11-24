La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este lunes, 24 de noviembre de 2025 es de 14,04 euros y documentan un total de 29.730 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,18%.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso y solo dos de aumento, lo que indica una presión a la baja en el valor de sus acciones. Además, ha habido dos días en los que la cotización se mantuvo estable, sugiriendo cierta resistencia en medio de la volatilidad. Esta situación podría reflejar preocupaciones del mercado sobre el desempeño de la empresa o factores externos que afectan su valoración.

Fuente: narrativas-es

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 11.51%, mientras que su volatilidad anual es del 16.85%. Dado que el 11.51% es menor que el 16.85%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 14,34 euros el y un mínimo de 11,16 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad y sostenibilidad del suministro energético en España.

Además, Enagás está comprometida con la transición energética y la reducción de emisiones, invirtiendo en proyectos de hidrógeno y biogás. La compañía juega un papel clave en el desarrollo de la infraestructura necesaria para la descarbonización del sector energético, lo que la convierte en un actor relevante en el contexto de la energía limpia en Europa.