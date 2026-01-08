En esta noticia

Este viernes, 9 de enero de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 53.72 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -3.398 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 9 de enero?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 91,06 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 19:00 a 20:00 91.06 euros 
De 18:00 a 19:00  87.32 euros 
De 20:00 a 21:00  86.89 euros 
De 21:00 a 22:00 83.87 euros 
De 22:00 a 23:00 81.86 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 9 de enero?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 6,99 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 14:00 a 15:00 6.99 euros 
De 13:00 a 14:00  12.58 euros 
De 4:00 a 5:00  20.0 euros 
De 15:00 a 16:00  22.38 euros 
De 12:00 a 13:00  22.51 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:0061.66
De 1:00 a 2:0044.36
De 2:00 a 3:0038.25
De 3:00 a 4:0025.04
De 4:00 a 5:0020.0
De 5:00 a 6:0035.75
De 6:00 a 7:0052.5
De 7:00 a 8:0075.11
De 8:00 a 9:0078.75
De 9:00 a 10:0065.16
De 10:00 a 11:0052.03
De 11:00 a 12:0038.79
De 12:00 a 13:0022.51
De 13:00 a 14:0012.58
De 14:00 a 15:006.99
De 15:00 a 16:0022.38
De 16:00 a 17:0051.75
De 17:00 a 18:0078.74
De 18:00 a 19:0087.32
De 19:00 a 20:0091.06
De 20:00 a 21:0086.89
De 21:00 a 22:0083.87
De 22:00 a 23:0081.86
De 23:00 a 24:0075.89
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:

  • Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
  • Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
  • Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
  • Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.