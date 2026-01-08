Este viernes, 9 de enero de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 53.72 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -3.398 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 9 de enero?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 91,06 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 19:00 a 20:00 91.06 euros De 18:00 a 19:00 87.32 euros De 20:00 a 21:00 86.89 euros De 21:00 a 22:00 83.87 euros De 22:00 a 23:00 81.86 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 9 de enero?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 6,99 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 14:00 a 15:00 6.99 euros De 13:00 a 14:00 12.58 euros De 4:00 a 5:00 20.0 euros De 15:00 a 16:00 22.38 euros De 12:00 a 13:00 22.51 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 61.66 De 1:00 a 2:00 44.36 De 2:00 a 3:00 38.25 De 3:00 a 4:00 25.04 De 4:00 a 5:00 20.0 De 5:00 a 6:00 35.75 De 6:00 a 7:00 52.5 De 7:00 a 8:00 75.11 De 8:00 a 9:00 78.75 De 9:00 a 10:00 65.16 De 10:00 a 11:00 52.03 De 11:00 a 12:00 38.79 De 12:00 a 13:00 22.51 De 13:00 a 14:00 12.58 De 14:00 a 15:00 6.99 De 15:00 a 16:00 22.38 De 16:00 a 17:00 51.75 De 17:00 a 18:00 78.74 De 18:00 a 19:00 87.32 De 19:00 a 20:00 91.06 De 20:00 a 21:00 86.89 De 21:00 a 22:00 83.87 De 22:00 a 23:00 81.86 De 23:00 a 24:00 75.89

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

