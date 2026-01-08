En esta noticia
Este viernes, 9 de enero de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 53.72 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -3.398 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 9 de enero?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 91,06 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 19:00 a 20:00
|91.06 euros
|De 18:00 a 19:00
|87.32 euros
|De 20:00 a 21:00
|86.89 euros
|De 21:00 a 22:00
|83.87 euros
|De 22:00 a 23:00
|81.86 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 9 de enero?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 6,99 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 14:00 a 15:00
|6.99 euros
|De 13:00 a 14:00
|12.58 euros
|De 4:00 a 5:00
|20.0 euros
|De 15:00 a 16:00
|22.38 euros
|De 12:00 a 13:00
|22.51 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|61.66
|De 1:00 a 2:00
|44.36
|De 2:00 a 3:00
|38.25
|De 3:00 a 4:00
|25.04
|De 4:00 a 5:00
|20.0
|De 5:00 a 6:00
|35.75
|De 6:00 a 7:00
|52.5
|De 7:00 a 8:00
|75.11
|De 8:00 a 9:00
|78.75
|De 9:00 a 10:00
|65.16
|De 10:00 a 11:00
|52.03
|De 11:00 a 12:00
|38.79
|De 12:00 a 13:00
|22.51
|De 13:00 a 14:00
|12.58
|De 14:00 a 15:00
|6.99
|De 15:00 a 16:00
|22.38
|De 16:00 a 17:00
|51.75
|De 17:00 a 18:00
|78.74
|De 18:00 a 19:00
|87.32
|De 19:00 a 20:00
|91.06
|De 20:00 a 21:00
|86.89
|De 21:00 a 22:00
|83.87
|De 22:00 a 23:00
|81.86
|De 23:00 a 24:00
|75.89
Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen
Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:
- Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
- Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
- Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
- Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.