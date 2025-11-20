La demanda de energía en España del viernes registró la cifra de 12.306.716 MWh con respecto a los 11.952.461 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la luz pasó de 84.51 euros a 60.48 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 21 de noviembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 154,22 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 19:00 a 20:00 154.22 euros De 20:00 a 21:00 122.68 euros De 18:00 a 19:00 119.92 euros De 21:00 a 22:00 102.88 euros De 17:00 a 18:00 99.26 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 21 de noviembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 10:00 a 11:00 de la mañana, con un precio de 0,18 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 10:00 a 11:00 0.18 euros De 11:00 a 12:00 0.32 euros De 12:00 a 13:00 0.72 euros De 13:00 a 14:00 0.9 euros De 14:00 a 15:00 2.9 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 73.18 De 1:00 a 2:00 64.36 De 2:00 a 3:00 62.35 De 3:00 a 4:00 58.59 De 4:00 a 5:00 58.28 De 5:00 a 6:00 52.98 De 6:00 a 7:00 60.74 De 7:00 a 8:00 77.25 De 8:00 a 9:00 69.02 De 9:00 a 10:00 11.92 De 10:00 a 11:00 0.18 De 11:00 a 12:00 0.32 De 12:00 a 13:00 0.72 De 13:00 a 14:00 0.9 De 14:00 a 15:00 2.9 De 15:00 a 16:00 14.52 De 16:00 a 17:00 55.56 De 17:00 a 18:00 99.26 De 18:00 a 19:00 119.92 De 19:00 a 20:00 154.22 De 20:00 a 21:00 122.68 De 21:00 a 22:00 102.88 De 22:00 a 23:00 98.39 De 23:00 a 24:00 90.48

