El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del domingo marcó hasta los 12.076.455 MWh con respecto a los 12.510.026 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la luz pasó a 15.68 euros el MWh, unos 14.83 euros menos que ayer. A lo largo del domingo, 1 de marzo de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 35,02 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de -2,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: