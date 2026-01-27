La demanda de energía en España del miércoles registró hasta los 13.602.783 MWh con respecto a los 11.926.071 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 28.86 euros a 28.13 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 28 de enero?

Para el miércoles, 28 de enero de 2026, las horas más caras para el uso de la electricidad se situarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 86,4 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 86.4 euros De 8:00 a 9:00 81.27 euros De 19:00 a 20:00 79.8 euros De 9:00 a 10:00 70.64 euros De 21:00 a 22:00 64.85 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 28 de enero?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 3:00 a 4:00 de la madrugada, con un precio de 1,98 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 3:00 a 4:00 1.98 euros De 2:00 a 3:00 2.17 euros De 4:00 a 5:00 2.63 euros De 5:00 a 6:00 3.53 euros De 1:00 a 2:00 3.74 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 3.78 De 1:00 a 2:00 3.74 De 2:00 a 3:00 2.17 De 3:00 a 4:00 1.98 De 4:00 a 5:00 2.63 De 5:00 a 6:00 3.53 De 6:00 a 7:00 15.29 De 7:00 a 8:00 42.6 De 8:00 a 9:00 81.27 De 9:00 a 10:00 70.64 De 10:00 a 11:00 37.64 De 11:00 a 12:00 18.91 De 12:00 a 13:00 12.08 De 13:00 a 14:00 6.03 De 14:00 a 15:00 3.78 De 15:00 a 16:00 3.78 De 16:00 a 17:00 9.53 De 17:00 a 18:00 27.82 De 18:00 a 19:00 58.69 De 19:00 a 20:00 79.8 De 20:00 a 21:00 86.4 De 21:00 a 22:00 64.85 De 22:00 a 23:00 27.69 De 23:00 a 24:00 10.48

Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz