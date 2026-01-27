En esta noticia
La demanda de energía en España del miércoles registró hasta los 13.602.783 MWh con respecto a los 11.926.071 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 28.86 euros a 28.13 euros el MWh.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 28 de enero?
Para el miércoles, 28 de enero de 2026, las horas más caras para el uso de la electricidad se situarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 86,4 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 20:00 a 21:00
|86.4 euros
|De 8:00 a 9:00
|81.27 euros
|De 19:00 a 20:00
|79.8 euros
|De 9:00 a 10:00
|70.64 euros
|De 21:00 a 22:00
|64.85 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 28 de enero?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 3:00 a 4:00 de la madrugada, con un precio de 1,98 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 3:00 a 4:00
|1.98 euros
|De 2:00 a 3:00
|2.17 euros
|De 4:00 a 5:00
|2.63 euros
|De 5:00 a 6:00
|3.53 euros
|De 1:00 a 2:00
|3.74 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|3.78
|De 1:00 a 2:00
|3.74
|De 2:00 a 3:00
|2.17
|De 3:00 a 4:00
|1.98
|De 4:00 a 5:00
|2.63
|De 5:00 a 6:00
|3.53
|De 6:00 a 7:00
|15.29
|De 7:00 a 8:00
|42.6
|De 8:00 a 9:00
|81.27
|De 9:00 a 10:00
|70.64
|De 10:00 a 11:00
|37.64
|De 11:00 a 12:00
|18.91
|De 12:00 a 13:00
|12.08
|De 13:00 a 14:00
|6.03
|De 14:00 a 15:00
|3.78
|De 15:00 a 16:00
|3.78
|De 16:00 a 17:00
|9.53
|De 17:00 a 18:00
|27.82
|De 18:00 a 19:00
|58.69
|De 19:00 a 20:00
|79.8
|De 20:00 a 21:00
|86.4
|De 21:00 a 22:00
|64.85
|De 22:00 a 23:00
|27.69
|De 23:00 a 24:00
|10.48
Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando el interruptor en las piezas cuando no vayas a utilizarlas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa no solo ahorrarás electricidad, también agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.