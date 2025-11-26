La demanda de energía en España del jueves registró hasta los 12.712.782 MWh con respecto a los 12.530.302 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 69.38 euros a 85.61 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 27 de noviembre?

Para el jueves, 27 de noviembre de 2025, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 170,01 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 170.01 euros De 20:00 a 21:00 137.0 euros De 22:00 a 23:00 128.17 euros De 19:00 a 20:00 110.0 euros De 18:00 a 19:00 107.99 euros

Fuente: narrativas-es

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 27 de noviembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en 45 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 45.0 euros De 11:00 a 12:00 47.32 euros De 13:00 a 14:00 50.0 euros De 14:00 a 15:00 51.35 euros De 15:00 a 16:00 54.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 94.07 De 1:00 a 2:00 86.0 De 2:00 a 3:00 78.66 De 3:00 a 4:00 72.08 De 4:00 a 5:00 66.07 De 5:00 a 6:00 65.37 De 6:00 a 7:00 69.32 De 7:00 a 8:00 90.28 De 8:00 a 9:00 104.71 De 9:00 a 10:00 101.58 De 10:00 a 11:00 67.0 De 11:00 a 12:00 47.32 De 12:00 a 13:00 45.0 De 13:00 a 14:00 50.0 De 14:00 a 15:00 51.35 De 15:00 a 16:00 54.0 De 16:00 a 17:00 65.32 De 17:00 a 18:00 88.53 De 18:00 a 19:00 107.99 De 19:00 a 20:00 110.0 De 20:00 a 21:00 137.0 De 21:00 a 22:00 170.01 De 22:00 a 23:00 128.17 De 23:00 a 24:00 104.82

José Elías, empresario multimillonario, advierte a los trabajadores: "Cuando se jubilen su pensión rondará los 800 euros"

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación argentino, en España: "El plan económico de Milei produjo un superávit fiscal con bajada de impuestos"

Fuente: narrativas-es

Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz