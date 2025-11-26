En esta noticia
La demanda de energía en España del jueves registró hasta los 12.712.782 MWh con respecto a los 12.530.302 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 69.38 euros a 85.61 euros el MWh.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 27 de noviembre?
Para el jueves, 27 de noviembre de 2025, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 170,01 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|170.01 euros
|De 20:00 a 21:00
|137.0 euros
|De 22:00 a 23:00
|128.17 euros
|De 19:00 a 20:00
|110.0 euros
|De 18:00 a 19:00
|107.99 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 27 de noviembre?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en 45 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 12:00 a 13:00
|45.0 euros
|De 11:00 a 12:00
|47.32 euros
|De 13:00 a 14:00
|50.0 euros
|De 14:00 a 15:00
|51.35 euros
|De 15:00 a 16:00
|54.0 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|94.07
|De 1:00 a 2:00
|86.0
|De 2:00 a 3:00
|78.66
|De 3:00 a 4:00
|72.08
|De 4:00 a 5:00
|66.07
|De 5:00 a 6:00
|65.37
|De 6:00 a 7:00
|69.32
|De 7:00 a 8:00
|90.28
|De 8:00 a 9:00
|104.71
|De 9:00 a 10:00
|101.58
|De 10:00 a 11:00
|67.0
|De 11:00 a 12:00
|47.32
|De 12:00 a 13:00
|45.0
|De 13:00 a 14:00
|50.0
|De 14:00 a 15:00
|51.35
|De 15:00 a 16:00
|54.0
|De 16:00 a 17:00
|65.32
|De 17:00 a 18:00
|88.53
|De 18:00 a 19:00
|107.99
|De 19:00 a 20:00
|110.0
|De 20:00 a 21:00
|137.0
|De 21:00 a 22:00
|170.01
|De 22:00 a 23:00
|128.17
|De 23:00 a 24:00
|104.82
Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando el interruptor en las piezas cuando no las estés utilizando.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa no solo ahorrarás electricidad, también agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.