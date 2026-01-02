El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del sábado registró hasta los 10.429.584 MWh con respecto a los 10.989.492 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía eléctrica pasó a 88.54 euros el MWh, unos 83.33 euros menos que en el día anterior de la semana.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 3 de enero?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 17:00 a 18:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 107,65 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 17:00 a 18:00 107.65 euros De 18:00 a 19:00 103.31 euros De 16:00 a 17:00 102.71 euros De 19:00 a 20:00 100.63 euros De 20:00 a 21:00 97.16 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 3 de enero?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 73,94 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 4:00 a 5:00 73.94 euros De 5:00 a 6:00 75.27 euros De 3:00 a 4:00 75.88 euros De 2:00 a 3:00 76.86 euros De 6:00 a 7:00 77.85 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 80.37 De 1:00 a 2:00 78.69 De 2:00 a 3:00 76.86 De 3:00 a 4:00 75.88 De 4:00 a 5:00 73.94 De 5:00 a 6:00 75.27 De 6:00 a 7:00 77.85 De 7:00 a 8:00 82.09 De 8:00 a 9:00 92.57 De 9:00 a 10:00 94.99 De 10:00 a 11:00 91.56 De 11:00 a 12:00 87.68 De 12:00 a 13:00 86.91 De 13:00 a 14:00 86.42 De 14:00 a 15:00 91.05 De 15:00 a 16:00 96.34 De 16:00 a 17:00 102.71 De 17:00 a 18:00 107.65 De 18:00 a 19:00 103.31 De 19:00 a 20:00 100.63 De 20:00 a 21:00 97.16 De 21:00 a 22:00 91.43 De 22:00 a 23:00 89.5 De 23:00 a 24:00 84.09

¿Cómo ahorrar energía eléctrica?