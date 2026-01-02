En esta noticia

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del sábado registró hasta los 10.429.584 MWh con respecto a los 10.989.492 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía eléctrica pasó a 88.54 euros el MWh, unos 83.33 euros menos que en el día anterior de la semana.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 3 de enero?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 17:00 a 18:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 107,65 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

 Franja horaria Precio por MWh
De 17:00 a 18:00 107.65 euros 
De 18:00 a 19:00  103.31 euros 
De 16:00 a 17:00  102.71 euros 
De 19:00 a 20:00 100.63 euros 
De 20:00 a 21:00 97.16 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 3 de enero?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 73,94 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 4:00 a 5:00 73.94 euros 
De 5:00 a 6:00  75.27 euros 
De 3:00 a 4:00  75.88 euros 
De 2:00 a 3:00  76.86 euros 
De 6:00 a 7:00  77.85 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:0080.37
De 1:00 a 2:0078.69
De 2:00 a 3:0076.86
De 3:00 a 4:0075.88
De 4:00 a 5:0073.94
De 5:00 a 6:0075.27
De 6:00 a 7:0077.85
De 7:00 a 8:0082.09
De 8:00 a 9:0092.57
De 9:00 a 10:0094.99
De 10:00 a 11:0091.56
De 11:00 a 12:0087.68
De 12:00 a 13:0086.91
De 13:00 a 14:0086.42
De 14:00 a 15:0091.05
De 15:00 a 16:0096.34
De 16:00 a 17:00102.71
De 17:00 a 18:00107.65
De 18:00 a 19:00103.31
De 19:00 a 20:00100.63
De 20:00 a 21:0097.16
De 21:00 a 22:0091.43
De 22:00 a 23:0089.5
De 23:00 a 24:0084.09
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
¿Cómo ahorrar energía eléctrica?

  • Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para beneficiarse la luz diurna y bajar la necesidad de encender laslámparas.
  • Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
  • Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso cuando están apagados. Por esa razón, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.
  • Controla la temperatura de tu casa: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
  • Potencia el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
  • Examina la potencia contratada para quesea la adecuada para tu consumo.