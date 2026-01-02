En esta noticia
El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del sábado registró hasta los 10.429.584 MWh con respecto a los 10.989.492 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía eléctrica pasó a 88.54 euros el MWh, unos 83.33 euros menos que en el día anterior de la semana.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 3 de enero?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 17:00 a 18:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 107,65 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 17:00 a 18:00
|107.65 euros
|De 18:00 a 19:00
|103.31 euros
|De 16:00 a 17:00
|102.71 euros
|De 19:00 a 20:00
|100.63 euros
|De 20:00 a 21:00
|97.16 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 3 de enero?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 73,94 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 4:00 a 5:00
|73.94 euros
|De 5:00 a 6:00
|75.27 euros
|De 3:00 a 4:00
|75.88 euros
|De 2:00 a 3:00
|76.86 euros
|De 6:00 a 7:00
|77.85 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|80.37
|De 1:00 a 2:00
|78.69
|De 2:00 a 3:00
|76.86
|De 3:00 a 4:00
|75.88
|De 4:00 a 5:00
|73.94
|De 5:00 a 6:00
|75.27
|De 6:00 a 7:00
|77.85
|De 7:00 a 8:00
|82.09
|De 8:00 a 9:00
|92.57
|De 9:00 a 10:00
|94.99
|De 10:00 a 11:00
|91.56
|De 11:00 a 12:00
|87.68
|De 12:00 a 13:00
|86.91
|De 13:00 a 14:00
|86.42
|De 14:00 a 15:00
|91.05
|De 15:00 a 16:00
|96.34
|De 16:00 a 17:00
|102.71
|De 17:00 a 18:00
|107.65
|De 18:00 a 19:00
|103.31
|De 19:00 a 20:00
|100.63
|De 20:00 a 21:00
|97.16
|De 21:00 a 22:00
|91.43
|De 22:00 a 23:00
|89.5
|De 23:00 a 24:00
|84.09
¿Cómo ahorrar energía eléctrica?
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para beneficiarse la luz diurna y bajar la necesidad de encender laslámparas.
- Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso cuando están apagados. Por esa razón, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.
- Controla la temperatura de tu casa: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Potencia el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Examina la potencia contratada para quesea la adecuada para tu consumo.