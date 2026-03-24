En España, el precio medio de la luz para el miércoles, 25 de marzo de 2026 será de 18.98 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -6.496 % respecto al valor de ayer que fue de 54.17 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, donde el precio ascenderá hasta los 41,26 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -0,89 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: