Cuenta regresiva para los Presupuestos 2027: Hacienda define las metas de déficit con las autonomías

El Ministerio de Hacienda reunirá el próximo 6 de julio a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para fijar las metas de déficit de la administración regional. Ese encuentro constituye uno de los pasos centrales del calendario previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

Según explicó el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado, una vez concluida la reunión con las autonomías el Ejecutivo trasladará al Consejo de Ministros la senda de estabilidad junto con el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto.

El ministro no precisó si esa aprobación se producirá el martes 7 de julio, aunque señaló que esa posibilidad “entra dentro de los plazos previsibles” . Con esa secuencia, el Gobierno continuará con el procedimiento previsto para avanzar en la elaboración de las cuentas públicas del próximo ejercicio.

MADRID, 27/03/2026.- El nuevo vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo durante el traspaso de carteras en un acto oficial celebrado en el Ministerio de Hacienda. EFE/ Mariscal Fuente: EFE Mariscal

El techo de gasto y las metas de déficit iniciarán su recorrido parlamentario

Una vez aprobada la senda de estabilidad, las metas de déficit deberán ser remitidas al Congreso de los Diputados para su votación. La Cámara Baja ya habilitó dos plenos extraordinarios, previstos para el 14 y el 23 de julio, en los que se debatirá este punto.

El límite de gasto no financiero seguirá un procedimiento diferente. Según el material proporcionado, el denominado techo de gasto será informado al Congreso, aunque no deberá ser sometido a votación parlamentaria.

El calendario presentado por el Ejecutivo busca completar los trámites previos a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2027, siguiendo los tiempos previstos por el Gobierno para la presentación de las cuentas públicas.

El Gobierno apuesta por una senda de estabilidad con diálogo parlamentario

Durante su intervención en el Senado, Arcadi España defendió la estrategia del Ejecutivo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y aseguró que el proceso estará basado en el diálogo con las distintas fuerzas políticas.

El ministro afirmó: “Vamos a trabajar con diálogo con todos los grupos parlamentarios, con responsabilidad para sacar adelante los Presupuestos Generales. Trabajaremos en una senda de rigurosidad fiscal, ambiciosa en lo social, con especial énfasis en la política vivienda, y transformadora en el ámbito digital y ecológico”.

En paralelo, el Gobierno presentó el nuevo cuadro macroeconómico que servirá como base para las cuentas públicas de 2027. Ese escenario incorpora una revisión al alza de cuatro décimas en la previsión de crecimiento para este año, hasta el 2,6 %, y contempla que la tasa de paro baje del 10 %, además de prever una reducción de la desigualdad salarial y del riesgo de pobreza.

La AIReF respaldó las previsiones macroeconómicas del Gobierno hasta 2029

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avaló las previsiones macroeconómicas elaboradas por el Gobierno para el período comprendido entre 2026 y 2029, al considerar que se sitúan dentro de los rangos centrales de sus propias estimaciones.

En un comunicado, el organismo señaló que este tipo de validaciones contribuye a que los objetivos de estabilidad presupuestaria se sustenten desde el inicio en previsiones consideradas realistas.

Al mismo tiempo, la AIReF advirtió sobre la existencia de riesgos a la baja que podrían afectar ese escenario macroeconómico. Según el organismo, esos factores están vinculados principalmente al entorno internacional y a la finalización de los proyectos financiados con los fondos europeos “Next Generation EU” asociados al plan de recuperación.

Cuenta regresiva para los Presupuestos 2027: Hacienda define las metas de déficit con las autonomías

Carlos Cuerpo ratificó el calendario para aprobar los Presupuestos de 2027

Antes de la convocatoria oficial del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, había anticipado que Hacienda reuniría a las comunidades autónomas para fijar las metas de déficit correspondientes a 2027, 2028 y 2029.

El ministro explicó que esa reunión representa el paso previo a la aprobación de los objetivos de déficit para el conjunto de las administraciones públicas y del límite de gasto no financiero que servirá de referencia para los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

Tras el Consejo de Ministros, Cuerpo sostuvo: “Vamos avanzando con los pasos necesarios. Efectivamente, dentro de un calendario regular, esa ese es el propósito”, en alusión a la intención del Ejecutivo de presentar los Presupuestos al Parlamento “en tiempo y forma”, lo que, según el material recibido, sería antes de octubre.