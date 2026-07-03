El PSOE cerró 2025 con 5 millones de euros más de ahorro que el año anterior.

El PSOE cerró el ejercicio 2025 con una posición financiera más sólida que el año anterior.

Según las cuentas anuales aprobadas por la dirección nacional en la reunión previa al Comité Federal del pasado sábado, el partido acumuló 12,7 millones de euros de ahorro al cierre del año, frente a los 7,5 millones de 2024, lo que supone 5,1 millones más en solo doce meses.

El resultado es llamativo porque se produjo en un contexto de caída de los ingresos públicos: el PSOE recibió 7,3 millones menos del Estado que el año anterior, pasando de 54 a 46,7 millones.

Las cuentas del PSOE al cierre de 2025. Elaboración propia

Cómo el PSOE compensó la caída de los ingresos públicos

La reducción de los ingresos estatales se explica principalmente por el desplome de las subvenciones anuales para gastos de funcionamiento, que cayeron de 45,2 a 16,3 millones de euros.

Sin embargo, esa bajada quedó parcialmente compensada por el fuerte aumento de las aportaciones de grupos institucionales, que pasaron de 8 a 29,5 millones.

En paralelo, el partido aumentó sus ingresos de origen privado en casi 2 millones, pasando de 24 a 26 millones. Ese crecimiento se explica por tres vías:

Cerca de un millón de euros en concepto de exceso de provisiones;

Un aumento de 364.000 euros en las aportaciones de afiliados y cargos públicos;

Y 844.000 euros en concepto de otros ingresos de la actividad ordinaria.

La cara menos favorable de las cuentas del PSOE. Shutterstock

Los datos que muestran la cara menos favorable de las cuentas

No todos los indicadores fueron positivos. Dentro del capítulo de ingresos privados, las cuotas de afiliados generaron 175.000 euros menos que el año anterior, y las donaciones y legados bajaron de 129.000 a 109.000 euros.

Tampoco ayudó la caída en los ingresos por subvenciones por resultados electorales, que se desplomaron de 7 millones a solo 386.000 euros, consecuencia directa de la ausencia de procesos electorales relevantes en 2025.

Ese descenso quedó compensado, sin embargo, por una reducción equivalente en el gasto electoral: las operaciones de actividad electoral pasaron de 15 millones a 662.000 euros, liberando recursos que contribuyeron al resultado final.

Por qué las cuentas de 2025 no son directamente comparables con las de 2024

La memoria financiera del partido aclara expresamente que las cuentas de 2025 no son “totalmente comparables” con las de 2024. La novedad metodológica es relevante: este año se excluyeron por primera vez los datos de los grupos de diputaciones, los insulares, los consells y cabildos, así como los de los grupos parlamentarios regionales y el de las Cortes Generales. Esa exclusión afecta a la comparativa directa entre ambos ejercicios y debe tenerse en cuenta al interpretar las variaciones.