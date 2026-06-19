El Gobierno español decidió aplazar la presentación del nuevo cuadro macroeconómico que servirá de base para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2027. La actualización, que inicialmente estaba prevista para el 23 de junio, se dará a conocer finalmente el próximo 29 de junio.

La decisión busca hacer coincidir la publicación de las nuevas previsiones económicas con la aprobación de un paquete de medidas destinado a reducir el impacto que el conflicto en Oriente Medio puede tener sobre la economía española.

El anuncio llega en un contexto marcado por la incertidumbre internacional y por las consecuencias económicas derivadas de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El Ejecutivo considera necesario evaluar la evolución de la situación antes de presentar unas proyecciones que marcarán la estrategia presupuestaria de los próximos años.

Además, el retraso permitirá incorporar una visión más actualizada sobre el comportamiento de variables clave como el crecimiento económico, la inflación y el consumo, factores que podrían verse alterados por la evolución de la crisis geopolítica.

¿Por qué se retrasó la presentación del cuadro macroeconómico?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta semana que el Consejo de Ministros aprobará el 29 de junio un nuevo decreto ley de protección para empresas y ciudadanos. La iniciativa pretende responder a los efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Medio y reforzar la capacidad de resistencia del tejido productivo español.

¿Por qué se retrasó la presentación del cuadro macroeconómico? Fuente: EFE/Chema.

Según explicó el jefe del Ejecutivo, el objetivo es analizar durante los próximos días la evolución del alto el fuego y el impacto que la situación internacional pueda tener sobre los mercados energéticos y financieros.

La actualización económica se presentará junto a este paquete de medidas, lo que permitirá ofrecer una fotografía más completa de las perspectivas económicas del país y de las herramientas que el Gobierno planea utilizar para afrontar posibles riesgos.

¿Qué previsiones maneja actualmente el Ejecutivo?

Las últimas previsiones oficiales fueron publicadas en noviembre de 2025. En aquel momento, el Gobierno estimó que la economía española crecería un 2,2% durante 2026.

¿Qué previsiones maneja actualmente el Ejecutivo? Fuente: EFE.

Sin embargo, esos cálculos no incorporaban todavía el posible impacto de la guerra en Oriente Medio ni los efectos de las rebajas fiscales incluidas posteriormente en el plan de respuesta diseñado por el Ejecutivo.

Por su parte, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya había advertido en abril que el conflicto podría reducir entre 0,1 y 0,4 puntos porcentuales el crecimiento económico previsto y elevar en torno a un punto la inflación media anual.

Aquellas estimaciones fueron incluidas en un informe remitido a Bruselas, aunque no constituyeron una revisión oficial del cuadro macroeconómico.

La actualización prevista para el 29 de junio será la primera oportunidad para conocer de forma oficial cómo valora el Gobierno el impacto económico de la crisis internacional y cuáles serán las bases sobre las que comenzará a diseñar los presupuestos de 2027.