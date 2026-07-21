El precio del litro de combustible en España.

Este martes, 21 de julio de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,59 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,75 euros y el diésel ronda los 1,63 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.48% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.87%.

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 21 de julio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.487 euros hasta los 1.899 euros

Barcelona: 1.339 euros hasta los 1.864 euros

Valencia: 1.421 euros hasta los 1.834 euros

Granada: 1.389 euros hasta los 1.9 euros

Ceuta: 1.478 euros hasta los 1.517 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy martes 21 de julio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este martes:

Madrid: desde los 1.429 euros hasta los 1.839 euros

Barcelona: desde los 1.349 euros hasta los 1.784 euros

Valencia: desde los 1.379 euros hasta los 1.769 euros

Granada: desde los 1.319 euros hasta los 1.9 euros

Ceuta: desde los 1.458 euros hasta los 1.517 euros

Zaragoza: desde los 1.378 euros hasta los 1.795 euros.

Málaga: desde los 1.428 euros hasta los 1.764 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.549 euros y el máximo es de 2.239 euros

Barcelona: desde 1.399 euros hasta los 1.989 euros

Valencia: desde 1.499 euros hasta los 1.929 euros

Granada: desde 1.549 euros hasta los 1.959 euros euros

Ceuta: desde los 1.517 euros hasta los 1.528 euros

Zaragoza: desde los 1.509 euros hasta los 1.894 euros.

Málaga: desde los 1.669 euros hasta los 1.919 euros.

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Conduce suave y mantén una velocidad constante; anticipa el tráfico. Usa el control de crucero cuando sea seguro.

Mantén la presión correcta de los neumáticos y evita llevar peso innecesario. Realiza el mantenimiento a tiempo (aceite y filtros).

Evita aceleraciones y frenadas bruscas. Apaga el motor en paradas largas y usa el aire acondicionado con moderación.