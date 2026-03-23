La mayoría de los analistas prevé que el Banco Central Europeo (BCE) mantendrá sin cambios los tipos de interés en el 2% durante varios años, al menos hasta finales de 2029, en un escenario marcado por la estabilidad de precios y una economía con bajo dinamismo. La entidad monetaria, con sede en Fráncfort, confirmó que sus encuestas periódicas reflejan un giro en las expectativas del mercado, que ahora descarta movimientos en el precio del dinero en el mediano y largo plazo, incluso en un contexto internacional tensionado. El BCE realizó la consulta entre el 2 y el 5 de marzo, antes de su última reunión de política monetaria, en la que decidió mantener los tipos en el 2%. La decisión se produjo pese al encarecimiento de la energía vinculado a la guerra en Irán y la escalada en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Teherán. El principal factor detrás de estas previsiones es la evolución de la inflación. Según los analistas consultados por el BCE, los precios se ubicarán en el 1,9% en el primer trimestre y en el 2,1% en el segundo, para luego estabilizarse en torno al objetivo del 2% fijado por la autoridad monetaria. Este comportamiento reduce la necesidad de ajustes en la política monetaria. Con la inflación bajo control, el BCE no enfrenta presiones para subir los tipos, pero tampoco encuentra argumentos sólidos para recortarlos en el corto plazo, lo que consolida un escenario de estabilidad prolongada. Además, las expectativas actuales suponen un cambio respecto a meses anteriores. En la encuesta previa, los analistas contemplaban una posible suba de tipos hacia 2028. Sin embargo, la nueva proyección extiende la pausa al menos hasta 2029, lo que refleja una mayor confianza en la moderación de los precios. Las previsiones también muestran una economía con crecimiento limitado. Los analistas estiman una expansión del 0,3% en el primer y segundo trimestre del año, mientras que para la segunda mitad prevén un leve repunte al 0,4%, sin cambios respecto a relevamientos anteriores. Este ritmo moderado refuerza la postura del BCE. Una economía que crece lentamente, sin señales de sobrecalentamiento, no requiere endurecimiento monetario adicional, lo que contribuye a sostener la estrategia actual. En este contexto, la autoridad monetaria opta por la cautela. La combinación de inflación controlada y crecimiento débil configura un escenario en el que la estabilidad de los tipos aparece como la herramienta más adecuada para preservar el equilibrio económico en la eurozona.