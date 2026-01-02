El fin del impuesto a las sucesiones y donaciones: estas son todas las personas que no lo van a pagar en 2025

Recibir una herencia puede ser un alivio económico en muchos casos, pero también implica enfrentarse a impuestos que, dependiendo de la comunidad autónoma, pueden ser una carga significativa.

Según los datos del Consejo General del Notariado: en 2024, el número de herencias rechazadas alcanzó los 54.811 casos, lo que representa aproximadamente una de cada seis. En total, se procesaron 348.000 herencias durante el año. Esta cifra supone un descenso del 2,38% respecto a 2023, cuando se alcanzó el récord histórico de 56.108 herencias rechazadas.

La razón esgrimida en la mayoría de las ocasiones por quieres rechazan una herencia es que no pueden pagar el conocido como Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD).

Según explica el BBVA, “el Impuesto de Sucesiones se produce cuando hay una transmisión de bienes y/o derechos de una persona física a otra, en este caso ‘mortis causa’ (por causa de muerte) y a título gratuito”.

En 2026, algunas comunidades autónomas han decidido eximir a ciertos herederos del pago del impuesto de sucesiones, o aplicar bonificaciones de hasta el 100% , lo que implica que muchos no tendrán que pagar nada o solo una cantidad simbólica.

Adiós al impuesto de sucesiones y donaciones: estos herederos no lo pagarán en 2025. Fuente: Freepik.

¿Qué comunidades no cobrarán este impuesto en 2026?

El impuesto de sucesiones, que varía según la comunidad autónoma, ha sido motivo de debate en los últimos años. Aunque este tributo depende de la comunidad en la que se viva, existen importantes bonificaciones que hacen que muchas personas no tengan que pagar nada por la herencia recibida.

A continuación, te detallamos las comunidades que aplicarán estas exenciones o bonificaciones destacadas para 2026:

Andalucía: Los herederos de los grupos I y II (descendientes, ascendientes y cónyuges) no pagarán nada si la herencia no supera el millón de euros. A partir de esa cantidad, deberán tributar con una bonificación del 99% de la cuota. Los hermanos, sobrinos y tíos pueden aplicar una reducción de hasta 250.000 euros. Castilla y León: Para los descendientes, cónyuges, ascendientes y adoptantes, se aplica una bonificación del 99% de la cuota tributaria, con reducciones en la base imponible de entre 300.000 y 400.000 euros. Madrid: Los familiares directos (grupos I y II) reciben una bonificación del 99%. Desde julio de 2025, los hermanos, tíos y sobrinos (grupo III) disfrutan de una bonificación del 50%, ampliada desde el 25% anterior. Galicia: Los herederos menores de 21 años no pagan nada por herencias inferiores al millón de euros. Los hijos mayores de 21 años, cónyuges y ascendientes están exentos hasta 400.000 euros, con bonificación del 99% para menores de 21 años. Islas Baleares: Los descendientes, ascendientes y cónyuges tienen una bonificación del 100%. Los hermanos reciben una bonificación del 25%, que aumenta al 50% si el fallecido no tenía descendientes o los había desheredado. Comunidad Valenciana: Bonificación del 99% para familiares directos (grupos I y II) desde 2023. Novedad para 2026: A partir del 1 de junio de 2026, los hermanos, tíos y sobrinos (grupo III) recibirán una bonificación del 25%, que aumentará al 50% desde el 1 de junio de 2027. Canarias: Bonificación del 99,9% para descendientes, ascendientes y cónyuges, lo que supone prácticamente la eliminación del impuesto. La Rioja: Bonificación del 99% para todos los herederos del impuesto, independientemente del grupo de parentesco y sin límite de importe desde 2024.

¿Qué consecuencias tiene esta medida para las finanzas públicas?

Pese a estas bonificaciones, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advirtió en enero de 2025 que este sistema provoca desigualdades, beneficiando principalmente al 10% de los hogares más ricos.

¿Qué consecuencias tiene esta medida para las finanzas públicas? Fuente: archivo.

Según su análisis, casi la mitad de los herederos no tributaría aunque se eliminaran las bonificaciones actuales, ya que las reducciones de la base imponible son suficientes para exonerarlos del pago. Las bonificaciones del 99% implementadas en muchas comunidades autónomas solo benefician a las familias con mayor patrimonio.

Esto ha llevado a diversos expertos a pedir una armonización del impuesto de sucesiones entre todas las comunidades autónomas, limitando las bonificaciones que favorecen a una minoría, lo que contribuiría a reducir la desigualdad, mejorar la igualdad de oportunidades y fortalecer las finanzas públicas autonómicas.

Sin embargo, las comunidades autónomas continúan gestionando este tributo de manera independiente, manteniendo una competencia fiscal que, según Gestha, “aumenta la desigualdad tributaria entre los hogares y reduce la recaudación de estos impuestos cedidos”.