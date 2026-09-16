El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores.

El resultado oficial del Bonoloto del martes 15 de septiembre

Durante el martes, 15 de septiembre de 2026,

Los números ganadores son 14 15 30 38 42 49, la cifra complementaria el 44 y el número de reintegro el 4.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "1" ganador con un premio de "2068417.66" euros y la de cinco aciertos más el complementario obtuvo "1" ganador con un galardón de "172791.49" euros.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

Para el sorteo del martes, 15 de septiembre de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.322.762 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.463.759,5 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 1 ganadores y, por ello, el premio fue de2068417.66 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 172791.49 euros

3.Cinco aciertos: 58 ganadores con un premio de 1.489,58 euros.

4.Cuatro aciertos: 4238 ganadores con un premio de 30,58 euros.

5.Tres aciertos: 83416 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 530541 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar a la Bonoloto?

Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE.

¿Cuánto cuesta jugar al Bonoloto y cuánto puedo ganar?

El valor de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros.

Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos.

El fondo restante se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores .

Fuente: narrativas-es

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio si gané?

Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo lo que estés dispuesto a perder; fija límites claros de tiempo y dinero y evita intentar recuperar pérdidas.

Si notas que pierdes el control, pide ayuda cuanto antes: contacta con Jugadores Anónimos en +34 670 691 513 o en oficina@jugadoresanonimos.org.

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