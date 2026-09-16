Juan Verdún nació en Ceuta y a los 17 años se trasladó a Pamplona para estudiar Medicina. Tras varios años de trabajo en distintas ciudades, llegó a Aragón, donde encontró un puesto estable, conoció a su mujer y terminó estableciendo allí su vida. Actualmente trabaja como oncólogo entre el Hospital Miguel Servet de Zaragoza y el Hospital de Alcañiz.

Este verano tenía previsto viajar a Ceuta para pasar unos días con sus familiares y amigos. Sin embargo, las advertencias de su entorno hicieron que cambiara de planes. “Mi propia madre y mis amigos me decían que no fuera”, relata. La situación también le generaba preocupación por su mujer, por lo que finalmente decidieron encontrarse en otro punto de la Península.

¿Qué dice el médico de Ceuta sobre Pedro Sánchez?

Verdún responsabiliza directamente al Gobierno de Pedro Sánchez por la situación que atraviesa su ciudad natal. El médico habla de “negligencia” y “falta de actuación” y sostiene que el Ejecutivo conocía que podía producirse una situación similar a la registrada en 2021.

“Ha vendido nuestra patria y nos ha vendido a nosotros sabiendo que esto iba a pasar como ya pasó en 2021”, afirma. El médico asegura que su crítica no está relacionada con la pertenencia partidaria del presidente y sostiene que la responsabilidad corresponde a quien ocupa el Gobierno.

“Aquí da igual PSOE que PP o Vox. La cuestión es que quien gobierna es el responsable en primera instancia”, señala. También cuestiona la respuesta de la oposición y de la Unión Europea ante la situación y considera insuficientes las consecuencias políticas que se produjeron hasta ahora.

¿Por qué decidió no regresar a Ceuta este verano?

Juan explica que su familia le pidió que no viajara porque temía que no pudiera disfrutar de su estancia con normalidad. “Para una semana y media que iba a estar no iba a poder salir ni siquiera a la playa o por la noche”, cuenta.

¿Por qué decidió no regresar a Ceuta este verano?

También relata un episodio que habría vivido su madre con un grupo de jóvenes. Según su testimonio, al pasar delante de ellos comenzaron “a mirarla mal y a decirle cosas”. La situación llevó a Juan y a su mujer a modificar sus planes y evitar el viaje.

El médico recuerda que su Ceuta natal era una ciudad multicultural en la que convivía con personas de distintas comunidades religiosas. “Es una ciudad totalmente normal y multicultural”, sostiene. Asegura que tenía amigos musulmanes, judíos e hindúes y que esa convivencia siempre se desarrolló con normalidad.