En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos.

En el transcurso del miércoles, 16 de septiembre de 2026 , la población de España celebra

el

Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono

Día Mundial de los Océanos (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el miércoles 16 de septiembre?

El Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono se celebra cada 16 de septiembre para conmemorar la firma del Protocolo de Montreal en 1987, un esfuerzo internacional por reducir las sustancias que agotan esta vital capa de ozono que protege la vida en la Tierra. A través de este protocolo, más de 100 sustancias químicas nocivas han sido controladas y eliminadas, marcando un hito en la protección del medio ambiente.

La capa de ozono es esencial para la vida al absorber gran parte de la radiación ultravioleta del Sol, que puede ser dañina para los seres vivos. La reducción de uso de sustancias perjudiciales ha permitido una disminución de la radiación ultravioleta que llega a la Tierra, lo que ayuda a proteger la salud humana y los ecosistemas. Con cada celebración del 16 de septiembre, se destaca la importancia de continuar estos esfuerzos.

El lema de 2023, "Protocolo de Montreal: reparar la capa de ozono y reducir el cambio climático", enfatiza la necesidad de seguir avanzando en la recuperación de la capa de ozono, destacando logros como la Enmienda de Kigali que buscó eliminar los hidrofluorocarbonos. A lo largo de los años, la cooperación internacional ha demostrado ser efectiva, permitiendo que la capa de ozono se recupere, beneficiando así a todos los habitantes del planeta.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono?

Para celebrar el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, puedes organizar actividades de concientización en tu comunidad, como charlas y talleres sobre la importancia de la capa de ozono y cómo su preservación impacta en la salud y el medio ambiente. Invitar a expertos en medioambientales para que compartan información sobre los logros del Protocolo de Montreal y cómo continuar apoyando estas iniciativas será muy enriquecedor.

Además, podrías implementar acciones prácticas como la limpieza de áreas locales, promoviendo el uso de productos que no dañen la capa de ozono y alentando a las personas a reducir su huella de carbono. La difusión de contenido informativo en redes sociales sobre la historia y la importancia de la capa de ozono también contribuirá a crear un mayor impacto y sensibilización en la población.

Contenido generado por inteligencia artificial.