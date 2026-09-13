El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a evitar sobrecostes.

Este domingo, 13 de septiembre de 2026, reponer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,87 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, habitualmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,87 euros y el diésel ronda los 1,85 euros por litro. Esta diferencia del 0.6% en la gasolina y del 0.69% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este domingo, 13 de septiembre de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.667 euros hasta los 2.099 euros

Barcelona: 1.679 euros hasta los 2.034 euros

Valencia: 1.575 euros hasta los 1.959 euros

Granada: 1.679 euros hasta los 1.975 euros

Ceuta: 1.674 euros hasta los 1.674 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy domingo 13 de septiembre en España?

Durante este domingo, 13 de septiembre de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.639 euros hasta los 2.109 euros

Barcelona: desde los 1.704 euros hasta los 2.069 euros

Valencia: desde los 1.609 euros hasta los 2.045 euros

Granada: desde los 1.689 euros hasta los 2.005 euros

Ceuta: desde los 1.644 euros hasta los 1.644 euros

Zaragoza: desde los 1.949 euros hasta los 2.019 euros.

Málaga: desde los 1.739 euros hasta los 2.039 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 que se vende en España es un carburante sin plomo con un índice de octano RON 98. Su alta resistencia al picado o autoencendido la hace especialmente adecuada para motores de elevada compresión o de altas prestaciones, ofreciendo un funcionamiento más suave y, cuando así lo indica el fabricante, un mejor desempeño y una mayor eficiencia.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.949 euros y el máximo es de 2.209 euros

Barcelona: desde 1.849 euros hasta los 2.249 euros

Valencia: desde 1.915 euros hasta los 2.205 euros

Granada: desde 2.069 euros hasta los 2.165 euros euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche:

Viajar con poco peso, ya que llevar poca carga hará que el coche ande más ligero.

Conducir con suavidad al iniciar la marcha para que no se dispare el consumo.

Mantener los filtros limpios para evitar que el coche haga un sobresfuerzo.

Conducir con los neumáticos en buen estado y con la presión correcta.

Contenido generado por inteligencia artificial.