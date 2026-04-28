En numerosas localidades y puntos de venta de combustible de España, el valor por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar. Durante este martes, 28 de abril de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,51 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,69 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,72 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros modificó en un 0.42% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del -0.08%. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el martes, 28 de abril de 2026: Durante este martes, 28 de abril de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa). La gasolina 98 en España es un combustible que posee un índice de octano superior, lo que la convierte en la opción perfecta para automóviles de alto rendimiento y motores que necesitan una mayor compresión. Proporciona ventajas como una combustión más eficiente, un aumento en la potencia y la eficiencia, además de disminuir las emisiones contaminantes, lo que favorece un mejor funcionamiento del motor y una conducción más placentera. En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las estaciones de servicio son los siguientes: