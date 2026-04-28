Este martes 28 de abril, los astros prometen algunas sorpesas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día. ¿Quieres saber lo que te los austros auguran hoy? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco. Hoy te conviene tomarte más tiempo para ponerte en el lugar de los demás. Esa pausa te alejará del egocentrismo y de una visión rígida del mundo, que está lleno de matices. Además, tu entorno jugará a tu favor, pues no sentirás tanta presión externa. En el trabajo, Escorpio, te irá bien si piensas más en los demás: escucha, muestra flexibilidad y reconoce los matices. Al soltar la rigidez, surgirán acuerdos fáciles. Como el entorno presiona menos, la colaboración fluirá. Aprovecha para apoyar a un colega y cerrar tareas con calma y empatía. Hoy, Escorpio, las estrellas brillan a tu favor en el ámbito del amor. Es un día propicio para abrirte a nuevas conexiones y dejar que tus emociones fluyan. La pasión que te caracteriza puede atraer a alguien especial, así que no dudes en mostrar tu verdadero yo. En cuanto a compatibilidad, Escorpio se lleva muy bien con Cáncer y Piscis. Estos signos de agua comparten una profunda conexión emocional, lo que puede llevar a una relación intensa y significativa. Aprovecha esta energía para fortalecer tus lazos afectivos. Las personas nacidas bajo el signo de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Suelen ser muy emocionales y tienen una profunda capacidad para sentir y conectar con los demás. Esta intensidad puede hacer que sean percibidos como misteriosos y enigmáticos, ya que a menudo guardan sus verdaderos sentimientos para sí mismos. Además, los Escorpio son extremadamente leales y protectores con sus seres queridos. Su determinación y fuerza de voluntad les permiten superar obstáculos y alcanzar sus metas. Sin embargo, su naturaleza posesiva y celosa puede llevar a conflictos en sus relaciones, lo que les obliga a trabajar en su confianza y apertura emocional. No olvides que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Escorpio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que poseas un día maravilloso. Practica la empatía y ponte en el lugar de los demás antes de actuar. Suelta la rigidez y busca los matices antes de sacar conclusiones. Apóyate en tu entorno y, con menos presión, colabora o pide ayuda para avanzar con calma.