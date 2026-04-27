La cotización del Bitcoin este lunes, 27 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 90.011,41 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,28% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos han ido en aumento, lo que es alentador para los inversores. Una tendencia positiva sugiere confianza en el mercado, aunque es importante monitorear posibles fluctuaciones futuras. En la última semana, Bitcoin registró un retroceso del -1.99%, lo que sugiere una leve corrección de corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización acumula una caída del -33.86%, evidenciando una pérdida de valor significativa y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la posición en ese periodo. Este desempeño ilustra la alta volatilidad del activo, donde descensos moderados a corto plazo pueden coexistir con caídas pronunciadas en horizontes más largos. En la última semana, la volatilidad de Bitcoin fue de 24.49%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 37.46%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.