El precio del litro de combustible en España.

Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este domingo, 12 de julio de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,53 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,75 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,55 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 0.91% en el precio de la gasolina y del 0.07% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este domingo, 12 de julio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.379 euros hasta los 1.799 euros

Barcelona: 1.355 euros hasta los 1.699 euros

Valencia: 1.335 euros hasta los 1.664 euros

Granada: 1.359 euros hasta los 1.669 euros

Ceuta: 1.398 euros hasta los 1.398 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy domingo 12 de julio en España?

Durante este domingo, 12 de julio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.389 euros hasta los 1.769 euros

Barcelona: desde los 1.329 euros hasta los 1.684 euros

Valencia: desde los 1.305 euros hasta los 1.695 euros

Granada: desde los 1.339 euros hasta los 1.659 euros

Ceuta: desde los 1.379 euros hasta los 1.379 euros

Zaragoza: desde los 1.529 euros hasta los 1.665 euros.

Málaga: desde los 1.43 euros hasta los 1.699 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible de 98 RON que resiste mejor la autodetonación y se orienta a motores de alta compresión. Sus beneficios, cuando el fabricante la recomienda, incluyen menor picado, combustión más suave y potencialmente mejor rendimiento y limpieza del motor.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.639 euros y el máximo es de 1.855 euros

Barcelona: desde 1.539 euros hasta los 1.849 euros

Valencia: desde 1.625 euros hasta los 1.859 euros

Granada: desde 1.705 euros hasta los 1.829 euros euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):