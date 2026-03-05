Las prestaciones sociales están sujetas a controles periódicos. Las administraciones públicas revisan de forma constante los expedientes para comprobar que los beneficiarios cumplen las condiciones establecidas por la ley y que los pagos se ajustan a la situación económica de cada hogar. Ese control afecta también al Ingreso Mínimo Vital (IMV), una ayuda gestionada por la Seguridad Social destinada a garantizar un nivel mínimo de ingresos a los hogares más vulnerables en España. El organismo ha confirmado que está revisando expedientes y que reclamará la devolución del dinero cuando detecte cobros indebidos del IMV, una situación que ya está generando miles de procedimientos administrativos. La Seguridad Social está analizando numerosos expedientes relacionados con el IMV para detectar posibles errores o irregularidades en el cobro de la prestación. Cuando la Administración concluye que un beneficiario recibió dinero que no le correspondía, inicia un procedimiento para reclamar esas cantidades. Este tipo de situaciones se conocen como cobros indebidos del IMV y pueden producirse por distintos motivos. En algunos casos se debe a errores en la información utilizada para calcular la prestación. En otros, a cambios en la situación económica o familiar del beneficiario que no se comunicaron a tiempo a la Administración. La Seguridad Social ya está enviando notificaciones a beneficiarios para reclamar cantidades que se pagaron de forma incorrecta. Estos procedimientos forman parte de los controles habituales del sistema de prestaciones públicas. El IMV se calcula teniendo en cuenta la renta, el patrimonio y la composición del hogar. Cada año la Administración cruza datos fiscales con la información declarada por los beneficiarios para comprobar si siguen cumpliendo los requisitos exigidos por la ley. Cuando esos datos cambian o aparecen discrepancias, puede detectarse un cobro indebido del IMV. Por ejemplo, si aumentan los ingresos de la unidad familiar, si cambia el número de miembros del hogar o si se detectan bienes que superan el límite de patrimonio permitido. La normativa del IMV establece además la obligación de comunicar cualquier cambio relevante a la Administración. Si esos cambios no se notifican, la Seguridad Social puede recalcular la prestación y reclamar el dinero abonado de más. Además de los cambios en los ingresos, los cobros indebidos del IMV también pueden surgir cuando se corrigen datos fiscales de ejercicios anteriores o cuando se detectan errores administrativos en el cálculo inicial de la ayuda. Cuando la Seguridad Social determina que existe un cobro indebido del Ingreso Mínimo Vital, el organismo envía una notificación al beneficiario en la que detalla la cantidad que debe devolverse. En esa comunicación también se explican los plazos y las vías disponibles para realizar el pago. Las personas afectadas pueden presentar alegaciones si consideran que la reclamación contiene errores. En caso contrario, la Administración puede ofrecer opciones de devolución fraccionada para facilitar el pago de la deuda. Si el beneficiario no devuelve el dinero o no responde al procedimiento administrativo, la Seguridad Social puede iniciar un proceso de recaudación para recuperar las cantidades pendientes. Este mecanismo permite aplicar recargos o compensar la deuda con otras prestaciones públicas. El control de los cobros indebidos del IMV forma parte de la supervisión ordinaria del sistema de ayudas sociales. El objetivo es garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente cumplen los requisitos y evitar que se mantengan pagos que no corresponden según la normativa vigente.