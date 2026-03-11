La digitalización de los pagos ha transformado la forma en que las personas compran, pagan facturas o gestionan sus finanzas. Tarjetas, transferencias inmediatas y aplicaciones móviles han reducido el uso cotidiano del efectivo en gran parte de Europa. Sin embargo, esa dependencia tecnológica también plantea una cuestión práctica cuando ocurre una emergencia. El Banco Central Europeo (BCE) analizó ese escenario y publicó una recomendación concreta. Según el organismo, los hogares deberían mantener una pequeña reserva de dinero en efectivo en casa para poder afrontar situaciones excepcionales como apagones, ciberataques, crisis financieras o conflictos armados que interrumpan los sistemas digitales de pago. El Banco Central Europeo señala que los ciudadanos deberían disponer de una reserva mínima de dinero en efectivo para afrontar gastos esenciales durante una emergencia breve. La recomendación se sitúa entre 70 y 100 euros por persona, una cantidad pensada para cubrir necesidades básicas durante aproximadamente 72 horas. La cifra aparece en el análisis del BCE sobre el papel del efectivo durante situaciones de crisis. El organismo explica que mantener una pequeña cantidad de efectivo en casa puede permitir pagar alimentos, transporte o medicamentos si los sistemas electrónicos dejan de funcionar temporalmente. El informe del banco central analiza estos escenarios en el estudio Keep calm and carry cash, centrado en el comportamiento del efectivo durante episodios de inestabilidad económica o tecnológica. Aunque el uso de pagos digitales sigue creciendo en Europa, el BCE sostiene que el dinero en efectivo mantiene un papel esencial como respaldo en situaciones de emergencia. Cuando las infraestructuras tecnológicas fallan, los billetes físicos permiten seguir realizando transacciones básicas. El banco central recuerda que durante las crisis recientes aumentó la demanda de efectivo. Los ciudadanos tienden a retirar dinero en efectivo cuando perciben incertidumbre o riesgo en los sistemas financieros. Esa reacción demuestra que los billetes siguen siendo una herramienta útil cuando se interrumpe el acceso a tarjetas, aplicaciones bancarias o redes de pago electrónico. También existen motivos técnicos. Un apagón eléctrico, una caída de las telecomunicaciones o un ciberataque pueden dejar fuera de servicio los terminales de pago durante horas o incluso días. En ese contexto, el efectivo permite comprar productos esenciales sin depender de la infraestructura digital. La recomendación de mantener dinero en efectivo en casa se enmarca dentro de una estrategia más amplia de preparación ante crisis impulsada en varios países europeos. Diferentes autoridades públicas aconsejan que los hogares dispongan de recursos suficientes para afrontar al menos tres días de emergencia. Ese enfoque también aparece en campañas de preparación ciudadana promovidas en Europa. Los kits domésticos de emergencia suelen incluir agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, radios portátiles y documentos importantes, además de una pequeña cantidad de dinero en efectivo que permita realizar compras si los sistemas de pago dejan de funcionar. Algunas autoridades financieras también recomiendan que el efectivo guardado en casa esté compuesto por billetes de 10, 20 y 50 euros, lo que facilita el pago en comercios cuando no es posible obtener cambio. Es por este motivo que, si ocurre una crisis inesperada, disponer de una reserva limitada de efectivo puede marcar la diferencia durante las primeras horas mientras los servicios vuelven a la normalidad.