El Gobierno español ha confirmado que la Agencia Tributaria aplicará una medida excepcional contra aquellos contribuyentes que figuren en un listado de alto riesgo. Según fuentes oficiales, quienes estén incluidos en esta lista verán suspendidas sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito/débito de forma inmediata y cautelar. La medida no afecta a todos los ciudadanos. Está dirigida únicamente a contribuyentes con deudas elevadas o con historial de incumplimientos reiterados. Según explicaron desde el organismo, el objetivo es evitar que estas personas puedan retirar fondos o mover su dinero antes de que la administración inicie un procedimiento formal. La lista de Hacienda está compuesta por personas físicas y jurídicas que mantienen deudas superiores a 600.000 euros con Hacienda. Este listado es de carácter público y se actualiza cada año. Además, la Agencia Tributaria incluye a contribuyentes reincidentes, incluso si las deudas son menores. “Si una persona o empresa ignora múltiples requerimientos, también puede ser incluida en una categoría especial de vigilancia”, indicaron desde Hacienda. Esta medida se suma a otras acciones recientes del Gobierno para combatir el fraude y mejorar la recaudación tributaria. Desde el Ministerio de Hacienda destacaron que ahora existen sanciones más duras para quienes ocultan patrimonio, presentan documentación falsa o utilizan sociedades para eludir impuestos. La suspensión es una medida preventiva que bloquea de forma temporal todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito o débito asociadas al contribuyente. Los efectos de esta suspensión incluyen: No se trata de un embargo inmediato, pero sí de una paralización efectiva que impide mover el dinero. Esta acción está respaldada por el artículo 162 de la Ley General Tributaria, que habilita a Hacienda a actuar cuando existe un riesgo para la recaudación. Los contribuyentes que reciban la notificación tienen varias opciones para evitar o revertir la suspensión de sus cuentas y tarjetas: El proceso es rápido y automático. “Actuar de forma inmediata es clave para evitar consecuencias más graves, como embargos definitivos o procesos judiciales”, advirtieron desde la Agencia Tributaria. Si quiere comprobar si estás en la lista de grandes morosos de Hacienda, seguí estos pasos sencillos: Accedé a www.agenciatributaria.es, que es la página oficial del organismo. En la sección de noticias destacadas o usando el buscador del sitio, escribí “listado de morosos” o “relación de deudores”. Cada año, Hacienda publica este documento con los nombres de personas físicas y empresas que tienen deudas superiores a 600.000 euros. Puedes descargar el listado completo en formato PDF o consultarlo online. Los nombres están organizados por orden alfabético y también puedes buscar por número de identificación fiscal (NIF). Si estás incluido en la lista, Hacienda te enviará una notificación oficial. Puedes recibirla por: Ingresa con tu certificado digital, Cl@ve PIN o DNI electrónico al portal Renta WEB o al apartado Deudas y Pagos de la Agencia Tributaria. Ahí puedes: