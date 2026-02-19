Un reducido grupo de clientes de Cajasur dispuso el pasado fin de semana de más efectivo del que tenía depositado en sus cuentas. Esto ocurrió durante la parada programada por el proceso de migración de sistemas de Kutxabank. La entidad bancaria no quiso precisar el número exacto de clientes afectados. La entidad explicó que la situación no fue por “fallos en los cajeros automáticos”. Según fuentes del banco, se trató de una decisión para “priorizar el acceso de los clientes a su dinero”. El objetivo fue que los usuarios pudieran operar con normalidad mientras duraban los trabajos técnicos. Durante ese periodo, los clientes realizaron más de “375.000 operaciones con tarjeta sin problemas”. Sin embargo, algunos usuarios retiraron cantidades por encima de su saldo real. Eso generó lo que se conoce como descubierto en las cuentas. Desde la entidad subrayan que las cantidades de las que se dispuso de más son muy pequeñas. En muchos de los casos detectados, el descubierto es “inferior a los 50 euros”. La “media de estas disposiciones” se sitúa en unos 14 euros. El banco explicó que todos los movimientos están “perfectamente identificados”. Por ello, desde el lunes se activaron los procedimientos habituales para la reclamación y devolución del dinero. El objetivo es regularizar la situación de este pequeño número de cuentas. Las fuentes del banco insisten en que el problema no afectó a la operativa general. El sistema permitió mantener el acceso a pagos y tarjetas. La prioridad fue garantizar el uso normal de los servicios durante la transición tecnológica. Kutxabank culminó la fusión con Cajasur tras completar la última fase del proceso, la integración tecnológica. Los clientes del banco andaluz quedan integrados en un grupo financiero que entra en una nueva etapa de crecimiento y diversificación. El plan estratégico se denomina Benetan 2025‑2027. Los clientes operan desde la web y app de Kutxabank con sus claves habituales. La aplicación incluye una guía con los pasos del primer acceso. El banco reforzó los equipos de atención para resolver dudas durante el cambio. La integración amplía la red de atención. La red de oficinas para clientes de la antigua Cajasur se triplica y la de cajeros se multiplica más de cuatro veces. Los clientes acceden a más puntos de servicio y a transferencias sin coste entre usuarios del grupo.