La carrera por los recursos críticos se ha convertido en uno de los ejes centrales de la economía global. Las tensiones geopolíticas, la transición energética y el avance tecnológico han colocado a ciertos minerales en el centro de la disputa entre potencias. En ese contexto, el hallazgo del yacimiento de Per Geijer, en Kiruna (Suecia), supone un punto de inflexión para Europa. La empresa estatal LKAB confirmó la presencia de uno de los mayores depósitos conocidos de tierras raras en Europa, con implicaciones directas sobre la autonomía industrial europea. El yacimiento Per Geijer contiene más de un millón de toneladas de óxidos de tierras raras, según datos comunicados por LKAB. Se trata del mayor descubrimiento de este tipo en Europa hasta la fecha, en un momento en que la demanda de estos materiales crece de forma sostenida. Las tierras raras son esenciales para la fabricación de tecnologías clave: vehículos eléctricos, aerogeneradores, dispositivos electrónicos y sistemas de defensa. Su importancia estratégica radica en que son difíciles de sustituir y su extracción está altamente concentrada a nivel global. El hallazgo en Suecia introduce una variable nueva en un mercado dominado por Asia. Hasta ahora, gran parte del suministro mundial depende de China, lo que ha generado preocupación en la Unión Europea por la vulnerabilidad de sus cadenas de suministro. Europa importa la mayoría de las tierras raras que consume. Esta dependencia ha sido señalada en distintos informes oficiales como un riesgo para la transición energética y la competitividad industrial. La Comisión Europea ha impulsado en los últimos años distintas iniciativas para asegurar el acceso a materias primas críticas. El descubrimiento de Per Geijer se alinea con esa estrategia, al ofrecer una fuente potencial dentro del propio territorio europeo. Sin embargo, el desarrollo del yacimiento no será inmediato. Los procesos de exploración, permisos ambientales e inversión pueden extenderse durante años. LKAB ha advertido que la explotación a gran escala podría tardar más de una década en concretarse. Además, la extracción de tierras raras plantea desafíos técnicos y ambientales. La separación de estos minerales es compleja y requiere tecnologías específicas, lo que añade una capa adicional de dificultad al proyecto. El potencial del yacimiento va más allá del volumen de recursos. Su desarrollo podría fortalecer la industria europea en sectores clave como la movilidad eléctrica y las energías renovables. Las tierras raras son componentes fundamentales en imanes permanentes utilizados en motores eléctricos y turbinas eólicas. Contar con un suministro propio permitiría reducir la exposición a interrupciones externas y mejorar la estabilidad de las cadenas de producción. Al mismo tiempo, el hallazgo abre un debate sobre el equilibrio entre la explotación de recursos y la sostenibilidad. La minería en Europa está sujeta a regulaciones estrictas, lo que puede ralentizar los proyectos, pero también garantizar estándares ambientales más elevados. Per Geijer se presenta como una oportunidad estratégica y, a la vez, como un desafío operativo. Su evolución marcará el ritmo de una discusión más amplia sobre cómo Europa gestiona sus recursos estratégicos en un escenario global cada vez más competitivo.