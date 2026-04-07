Cuando una persona fallece, no solo deja bienes y recuerdos, sino también obligaciones legales que deben resolverse. Entre ellas, los impuestos vinculados a una vivienda generan dudas frecuentes, especialmente en un momento en el que la gestión administrativa se vuelve más compleja. En España, el foco suele ponerse en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), un tributo municipal que grava la titularidad de una propiedad. La pregunta es directa: ¿quién debe pagarlo cuando el titular ha fallecido? La respuesta depende de la situación de la herencia y de quién asume finalmente la propiedad del inmueble. Cuando el titular de una vivienda fallece, las obligaciones fiscales pendientes, incluido el IBI, no desaparecen. Según establece el artículo 39 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003), estas deudas se transmiten a los herederos una vez que aceptan la herencia. Esto implica que, desde el momento en que una persona acepta la herencia, también asume las cargas asociadas a los bienes heredados. Entre ellas, el pago del IBI de la vivienda, incluso si corresponde a ejercicios anteriores. La aceptación puede ser expresa o tácita, pero en ambos casos conlleva responsabilidades fiscales. El impago del IBI activa el procedimiento de recaudación del Ayuntamiento correspondiente. En primer lugar, se aplican recargos e intereses de demora. Si la deuda persiste, la administración puede iniciar un proceso ejecutivo que puede derivar en el embargo del inmueble heredado. Este procedimiento está regulado por la normativa tributaria española y forma parte del sistema general de cobro de deudas públicas. La Agencia Tributaria y los ayuntamientos tienen potestad para reclamar estos importes, incluso si el inmueble aún no ha sido completamente regularizado a nivel registral o catastral. Cuando hay varios herederos, la responsabilidad sobre el IBI es conjunta. Todos responden frente a la administración, aunque pueden acordar internamente quién se encarga del pago. Este tipo de acuerdos no modifica la obligación legal, que sigue siendo compartida. En los casos en los que no existen herederos, el inmueble pasa a ser propiedad del Estado, tal como establece el Código Civil. En ese escenario, será la administración pública la encargada de asumir las obligaciones fiscales, incluido el impuesto de bienes inmuebles. Además, es fundamental actualizar la titularidad del inmueble en el Catastro y ante el Ayuntamiento. Aunque se acepte la herencia, este cambio no se realiza automáticamente, y no hacerlo puede generar problemas en la gestión del IBI o en futuras transmisiones de la propiedad.