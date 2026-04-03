Cuando un ser querido fallece, no solo se experimenta la angustia, sino que también emergen las responsabilidades legales. En tal circunstancia, los herederos deben determinar si aceptan la herencia, dado que el impacto fiscal puede convertir lo que inicialmente se percibía como una bendición en una nueva preocupación. De este modo, el proceso de solicitud de una herencia está sujeto al Impuesto de Sucesiones, que grava el incremento patrimonial recibido por legado u otros títulos sucesorios. En España, todos los herederos deben pagarlo para poder disponer legalmente de los bienes heredados. Esta obligación se aplica sin considerar la ubicación de los bienes o el lugar de residencia del fallecido. Si los herederos no disponen de fondos disponibles, pueden utilizar parte del dinero de la propia herencia, siempre que el testamento haya estipulado que el tercio de libre disposición se destinará a este pago. En relación a este aspecto, tal como ha establecido el artículo 8 de la Ley 29/1987, el organismo aclara: “Las entidades bancarias son responsables subsidiarias del pago de este impuesto". Una vez que se haya recopilado la información inicial, las entidades bancarias requieren dos documentos adicionales de suma importancia: En primer lugar, el Banco de España, a través de su sitio web, ha proporcionado a los herederos las directrices necesarias para formalizar este proceso. Es necesario que soliciten: La acreditación del pago o la exención del impuesto es un requisito esencial para la disposición de los fondos. La normativa vigente otorga a las entidades bancarias la facultad de autorizar el uso de los recursos de la cuenta del difunto con el propósito de cumplir con la obligación tributaria. Para llevar a cabo el pago, es suficiente con realizar la solicitud en la entidad financiera. Una vez presentada la solicitud, el banco procederá a emitir un cheque a nombre de la Agencia Tributaria o de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma correspondiente. Finalmente, este cheque se emite con cargo a los bienes del fallecido y se destina exclusivamente al pago del impuesto. Las exenciones y reducciones varían según la Comunidad Autónoma en la que se gestione la herencia. En ciertas circunstancias, los herederos pueden evitar el pago directo del impuesto. Si el testamento incluye la cláusula que destina el tercio de libre disposición al abono del tributo, los herederos no deberán recurrir a sus propios recursos.