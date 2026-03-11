Las cuentas bancarias compartidas entre padres e hijos son una práctica habitual en muchas familias. Se utilizan para facilitar la gestión del dinero, permitir que un familiar ayude con pagos o simplificar determinadas operaciones financieras. Sin embargo, durante años esta práctica ha generado dudas fiscales. Muchas personas temían que incluir a un hijo como titular o cotitular de una cuenta bancaria pudiera interpretarse como una donación de dinero y, por tanto, obligara a pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Es en ese contexto que la Dirección General de Tributos (DGT), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha aclarado recientemente cómo debe interpretarse esta situación. La Dirección General de Tributos ha explicado que el simple hecho de incluir a un hijo como cotitular de una cuenta bancaria no implica automáticamente que exista una donación desde el punto de vista fiscal. Según una consulta vinculante publicada por este organismo, la cotitularidad de una cuenta no supone por sí sola una transmisión gratuita del dinero. La razón es que la titularidad de una cuenta bancaria puede otorgar facultad de disposición, es decir, capacidad para realizar operaciones como retirar o ingresar dinero, pero eso no significa que exista una propiedad real sobre los fondos depositados. Para que haya donación deben concurrir varios elementos, entre ellos la voluntad de regalar el dinero y la transmisión efectiva del patrimonio. Este criterio quedó recogido en consultas de la Dirección General de Tributos como la V0640-25, que aclara que añadir a un hijo como cotitular no constituye automáticamente un hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones si no existe una transferencia real de dinero. El hecho de que una cuenta tenga varios titulares no significa que todos sean propietarios del dinero que contiene. En la práctica bancaria y fiscal española se distingue entre titularidad formal de la cuenta y titularidad real del dinero depositado. Según la doctrina jurídica y fiscal reiterada en España, el dinero pertenece a la persona que lo ha aportado, aunque otras figuren como cotitulares. La cotitularidad permite operar con el saldo, pero no implica automáticamente que exista copropiedad sobre los fondos. Por ejemplo, si unos padres incluyen a su hijo como cotitular de una cuenta bancaria, pero los ingresos proceden exclusivamente de ellos, los intereses generados por ese dinero deberán declararse en el IRPF de los padres, ya que siguen siendo los propietarios reales del capital. Este punto es especialmente relevante para evitar errores en la declaración de impuestos. Si Hacienda detecta que el dinero pertenece a una persona distinta de quien declara los rendimientos, puede exigir explicaciones sobre la titularidad real del capital. Aunque añadir a un hijo como titular de una cuenta no se considere por sí mismo una donación, la Agencia Tributaria sí puede investigar determinadas situaciones si detecta movimientos sospechosos. Esto puede ocurrir cuando el hijo utiliza el dinero como propio o cuando se produce una transferencia efectiva de fondos sin contraprestación. En esos casos podría interpretarse que existe una donación encubierta, lo que obligaría a tributar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, regulado por la Ley 29/1987. Los expertos fiscales recomiendan conservar documentación que permita demostrar quién es el verdadero propietario del dinero depositado en la cuenta. Justificar el origen de los fondos y la finalidad de los movimientos bancarios puede evitar problemas si la Agencia Tributaria revisa la cuenta. Incluir a un hijo como cotitular de una cuenta bancaria puede ser una práctica útil para la gestión familiar del dinero. Sin embargo, desde el punto de vista fiscal es fundamental distinguir entre capacidad de operar con una cuenta y propiedad real del dinero, ya que solo en este último caso podría existir una donación sujeta a impuestos.