Este martes, el Gobierno de España ha dado luz verde a la subida general del 2,7% para las pensiones en 2026, así como al incremento adicional para las mínimas, que subirán más de un 7%. Por otro lado, las no contributivas y las cuantías del ingreso mínimo vital (IMV) incrementarán hasta un 11,4%.

Según ha anunciado la nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, también se ha aprobado en esta última reunión del año mantener las cotizaciones sociales que abonan los trabajadores autónomos para 2026.

Todas las medidas irán en un mismo decreto junto al resto de iniciativas del denominado “escudo social”. Al ser preguntada sobre las dificultades de poder sacar adelante en el Congreso un decreto con todas las medidas, la portavoz se ha preguntado “qué es lo que no le puede gustar al PP” de este nuevo paquete de iniciativas. “Suena a excusas de mal pagador”, ha añadido.

¿De cuánto serán los aumentos en las pensiones para 2026?

Según Saiz, la revalorización general del 2,7% supondrá aproximadamente 570 euros adicionales al año para las personas con la pensión media de jubilación. Sumado a eso, la última reforma estableció que se acometieran subidas adicionales para las mínimas y no contributivas, que perciben unos 2,5 millones de personas. Estos aumentos serán del 7% y 11,4% respectivamente.

El incremento del 2,7% beneficiará a los 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas. “El Gobierno cumple con un compromiso que es inquebrantable”, ha añadido Saiz.

Dentro de las mínimas, el porcentaje será mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares que aumentarán también un 11,4%. Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizarán en un 7,07 % para 2026, ha detallado Inclusión.

Los beneficios que le otorgará el Gobierno a todos los autónomos en 2026

Por otro lado, Saiz ha señalado que, dadas las fechas, se ha optado por prorrogar la negociación con los autónomos mientras se trabaja para buscar un acuerdo. “Estamos trabajando, dialogando para lograr un acuerdo a lo largo del año”, ha dicho la ministra.

Sumado a eso, la ministra se ha mostrado dispuesta a “seguir desplegando el acuerdo alcanzado en 2022, un hito, una reivindicación histórica”, que contó también con el visto bueno del diálogo social y de las fuerzas políticas.

Para ello, tal y como acordaron en 2022, a lo largo de diez años deben pactar cada tres años los tramos de cotización y las cuotas a abonar, algo que debían haber consensuado para el período 2026-2028, pero que todavía no ha sido posible debido a la evolución de las negociaciones.

A la propuesta inicial del Ministerio, que planteaba incrementos de entre 11 y 207 euros, las asociaciones de autónomos se revelaron asegurando que se trataba de “un sablazo”, por lo que el Gobierno dio marcha atrás y ofreció congelar los primeros tramos y subidas de entre 2,5 y 14,75 euros mensuales para el resto.

