La campaña de la Renta 2024, correspondiente al ejercicio fiscal 2024 y presentada durante 2025, ya cuenta con balance oficial. La Agencia Tributaria ha avanzado de forma significativa en el pago de las devoluciones solicitadas por los contribuyentes. Según la nota publicada el 2 de enero de 2026, Hacienda ha devuelto 13.094 millones de euros, lo que representa el pago del 95,5% de los importes solicitados en declaraciones con resultado a devolver del IRPF 2024. El porcentaje abonado indica que la mayoría de los contribuyentes con resultado favorable ya ha recibido su devolución. La gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se apoya en herramientas digitales que permiten tramitar millones de declaraciones con mayor rapidez. Sistemas como Renta Web, la aplicación móvil y los canales telemáticos han facilitado el procesamiento automatizado de datos fiscales. El volumen devuelto, superior a 13.000 millones de euros, sitúa esta campaña entre las de mayor cuantía en reembolsos de los últimos ejercicios. Aunque la mayoría de los pagos ya se ha efectuado, algunos expedientes pueden quedar pendientes por revisiones o comprobaciones adicionales. La normativa establece que la Administración dispone de un plazo máximo de seis meses desde el término del plazo de presentación de la declaración para realizar la devolución. Si transcurre ese plazo sin que se haya ordenado el pago por causa imputable a la Administración, la devolución deberá abonarse con los intereses de demora correspondientes. El proceso de declaración del IRPF 2024 se realiza mayoritariamente por vía digital. La mayoría de los contribuyentes utiliza Renta Web, lo que permite el tratamiento automatizado de la información y agiliza la gestión de las devoluciones. El balance oficial confirma que el sistema digital permite ejecutar un alto volumen de pagos dentro de los plazos legales establecidos.