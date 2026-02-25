El Gobierno anunció una decisión fundamental para miles de trabajadores autónomos. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que extiende hasta 2026 los límites del régimen de módulos, por lo que afecta tanto al IRPF como al IVA, según lo informado por el Ministerio de Hacienda. Desde el Ejecutivo se destaca que esta decisión tiene como objetivo proporcionar previsibilidad a los autónomos. Hacienda enfatizó que estas medidas “evidencian el compromiso del Ejecutivo con facilitar la labor de los autónomos”. La prórroga previene cambios abruptos en la tributación durante el año 2026. La norma mantiene un esquema transitorio que viene desde 2015. En aquel año se estableció una reducción progresiva que nunca llegó a implementarse. Desde entonces, los límites se actualizan de manera anual. La reciente extensión del método de estimación objetiva garantiza que en 2026 los autónomos mantendrán su régimen de tributación por módulos en el IRPF. Esta decisión es fundamental para evitar una reducción automática del umbral de facturación. Hacienda recordó que la reforma fiscal de 2015 había establecido un período transitorio de “tan solo dos años”, que debía reducir el límite de 125.000 a 75.000 euros. No obstante, este cambio se ha mantenido en suspenso y se ha prorrogado anualmente. Con esta nueva prórroga, los autónomos no experimentarán modificaciones en sus condiciones fiscales en 2026. El Gobierno busca prevenir un impacto negativo en los pequeños negocios y la continuidad del sistema proporciona estabilidad en un entorno económico complicado. La prórroga no se limita únicamente al IRPF. El decreto también mantiene los límites aplicables al régimen simplificado del IVA, abarcando específicamente las actividades del sector primario: agricultura, ganadería y pesca. Esta medida resulta especialmente relevante para los autónomos rurales, ya que garantiza la continuidad del sistema actual. De esta forma, se evitan cambios administrativos inesperados, ajustes en la gestión fiscal y un aumento innecesario de la burocracia durante el próximo ejercicio. Desde Hacienda confirmaron que se conservan los umbrales vigentes para estos sectores. Tal como indica el comunicado oficial, la prórroga se extiende “a los límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial del IVA en estas actividades”. El documento aprobado por el Consejo de Ministros incorpora decisiones de gran importancia. Entre ellas destaca la ampliación de las entregas a cuenta, una medida destinada a asegurar la financiación de las comunidades autónomas y evitar posibles perjuicios para sus arcas. Hacienda explicó que, ante la prórroga presupuestaria, se tomará como referencia el real decreto del 17 de junio. Con ello se evita que la financiación autonómica se determine usando “las cuantías de los últimos Presupuestos vigentes”, un escenario que, según el Ministerio, podría resultar perjudicial para las distintas regiones. El decreto también introduce medidas extraordinarias para 2026. Entre estas se incluye la posibilidad de realizar una renuncia excepcional a los libros registro del IVA mediante la Sede electrónica, así como la opción de solicitar la baja extraordinaria en el registro de devolución mensual de dicho impuesto.