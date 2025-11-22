Este sábado, 22 de noviembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,47 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,63 euros y el diésel ronda los 1,44 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.35% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.03%.

Fuente: narrativas-es

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este sábado, 22 de noviembre de 2025 es el siguiente:

Madrid: 1.259 euros hasta los 1.739 euros

Barcelona: 1.286 euros hasta los 1.619 euros

Valencia: 1.249 euros hasta los 1.619 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.545 euros

Ceuta: 1.299 euros hasta los 1.319 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy sábado 22 de noviembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España durante este sábado:

Madrid: desde los 1.269 euros hasta los 1.759 euros

Barcelona: desde los 1.308 euros hasta los 1.649 euros

Valencia: desde los 1.288 euros hasta los 1.635 euros

Granada: desde los 1.329 euros hasta los 1.569 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.529 euros y el máximo es de 1.799 euros

Barcelona: desde 1.469 euros hasta los 1.799 euros

Valencia: desde 1.47 euros hasta los 1.779 euros

Granada: desde 1.589 euros hasta los 1.709 euros

¿Cuáles son los tipos de combustibles en España?

En España, los vehículos utilizan principalmente combustibles fósiles como la gasolina y el gasóleo. La gasolina es el combustible más común para coches de turismo, ofreciendo un buen rendimiento y una amplia disponibilidad en estaciones de servicio. Por otro lado, el gasóleo, utilizado principalmente en vehículos comerciales y de transporte, se caracteriza por su mayor eficiencia en el consumo y su menor emisión de CO2 en comparación con la gasolina.

Además de los combustibles fósiles, en España también se están promoviendo alternativas más sostenibles, como el gas licuado de petróleo (GLP) y los vehículos eléctricos. El GLP es una opción más limpia que reduce las emisiones contaminantes, mientras que los vehículos eléctricos, que funcionan con baterías recargables, están ganando popularidad debido a su bajo impacto ambiental y a las iniciativas gubernamentales que fomentan su uso.