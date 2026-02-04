Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este miércoles, 4 de febrero de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,44 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,6 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,4 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -0.21% en el precio de la gasolina y del -0.36% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el miércoles, 4 de febrero de 2026:

Madrid: 1.199 euros hasta los 1.729 euros

1.199 euros hasta los 1.729 euros Barcelona: 1.205 euros hasta los 1.535 euros

1.205 euros hasta los 1.535 euros Valencia: 1.205 euros hasta los 1.569 euros

1.205 euros hasta los 1.569 euros Granada: 1.255 euros hasta los 1.545 euros

Ceuta: 1.308 euros hasta los 1.308 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy miércoles 4 de febrero en España?

Durante este miércoles, 4 de febrero de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.229 euros hasta los 1.709 euros

desde los 1.229 euros hasta los 1.709 euros Barcelona: desde los 1.269 euros hasta los 1.577 euros

desde los 1.269 euros hasta los 1.577 euros Valencia: desde los 1.249 euros hasta los 1.599 euros

desde los 1.249 euros hasta los 1.599 euros Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.589 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.479 euros y el máximo es de 1.879 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.479 euros y el máximo es de 1.879 euros Barcelona : desde 1.409 euros hasta los 1.715 euros

: desde 1.409 euros hasta los 1.715 euros Valencia : desde 1.429 euros hasta los 1.749 euros

: desde 1.429 euros hasta los 1.749 euros Granada : desde 1.509 euros hasta los 1.749 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Una de las mejores maneras de ahorrar combustible es mantener una velocidad constante. Utiliza el control de crucero en carreteras y evita aceleraciones y frenadas bruscas, ya que esto consume más gasolina. Además, trata de anticipar el tráfico para evitar paradas innecesarias.

Revisa la presión de los neumáticos regularmente. Unos neumáticos desinflados aumentan la resistencia al rodar, lo que puede llevar a un mayor consumo de combustible. Asegúrate de que estén inflados a la presión recomendada por el fabricante.

Reduce el peso en el coche y evita llevar carga innecesaria. Cuanto más pesado sea el vehículo, más combustible necesitará para moverse. Además, retira los portaequipajes o accesorios que no estés utilizando, ya que pueden aumentar la resistencia al viento y afectar la eficiencia del combustible.