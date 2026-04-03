La cotización del Ripple este viernes, 3 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 1,52 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,46% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 2 que indica un aumento. La tendencia sugiere un interés creciente en el activo, lo que podría atraer más inversores. La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su cambio ha sido del -0.37%, lo que indica una ligera disminución en su valor. Sin embargo, al observar el último año, la variación en la cotización ha sido aún más significativa, con un descenso del -58.81%. Esta caída en el valor sugiere desafíos en su rentabilidad y aceptación en el mercado, lo que podría afectar la confianza de los inversores en el futuro. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 20.14%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.