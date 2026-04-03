Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: pueden tener una tarifa diferente según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a economizar. Este viernes, 3 de abril de 2026, reponer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,55 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, normalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,55 euros y el diésel ronda los 1,81 euros por litro. Esta diferencia del -0.24% en la gasolina y del -0.06% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el viernes, 3 de abril de 2026: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España durante este viernes: Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa). La gasolina 98 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 98, lo que la convierte en una opción más eficiente y menos susceptible a la detonación en motores de alto rendimiento. Proporciona ventajas como una combustión más efectiva, mayor potencia y un menor desgaste del motor, lo que puede llevar a un rendimiento óptimo y a una mayor durabilidad del vehículo. En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje son los siguientes: