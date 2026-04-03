La cotización del Litecoin este viernes, 3 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 61,04 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,77% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo. Esto sugiere un aumento en el valor de Litecoin en relación con el euro, lo que podría indicar un creciente interés en la criptomoneda. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, con un cambio reciente del -0.45% en la última semana, lo que indica una ligera estabilidad en un contexto de mercado volátil. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se evidencia una variación significativa del -54.38%, lo que refleja una tendencia a la baja que ha afectado su rentabilidad y ha generado preocupaciones entre los inversores sobre su futuro en el competitivo mundo de las criptomonedas. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 22.36%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 57.92%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.