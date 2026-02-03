Asistencia de 140 euros para todos los jubilados con hijos: ¿cómo pedirla y cuáles son los requisitos?. (Fuente: archivo).

La ayuda tiene el objetivo de compensar el impacto que supone la crianza de los hijos en la carrera laboral. Aunque este fenómeno afecta mayoritariamente a las mujeres, cualquier jubilado con hijos puede solicitarlo para sumar un máximo de 140 euros a su pensión.

La Seguridad Social tiene una serie de ayudas económicas para distintas personas que no perciben el dinero suficiente de su pensión de jubilación. En España, las mujeres jubiladas cobran 1100 euros mensuales de media, mientras que los hombres perciben en promedio 1600 euros. Sin embargo, para acortar esta diferencia, el Gobierno otorga un complemento en determinados casos.

Se trata del complemento para la reducción de la brecha de género, implementado en 2021, pero que a partir de ahora podrá ser solicitado tanto por mujeres como por hombres que cumplan con ciertos requisitos mínimos. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo en varias sentencias que obligan a garantizar la igualdad en el acceso al complemento.

¿Quiénes pueden acceder a la ayuda mensual de 140 euros?

El importe está dirigido a quienes reciban una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad reconocida a partir del 4 de febrero de 2021. Para acceder a él es necesario:

Estar adscrito a cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social y solicitar una pensión contributiva de jubilación, incapacidad o viudedad.

Tener hijos inscritos en el Registro Civil.

La pensión debe haber sido reconocida a partir del 4 de febrero de 2021.

El complemento por brecha de género se trata de una prestación que tiene una cuantía de 35,90 euros por hijo, con un máximo de cuatro hijos. Para 2025, la cuantía máxima ha ascendido a 143,60 euros al mes, que se suman directamente a la pensión contributiva si se cumple con una serie de requisitos.

A su vez, la Seguridad Social establece ciertas excepciones de personas que no podrán cobrar el complemento. Solo uno de los dos progenitores podrá recibir el importe por los mismos descendientes y tampoco se reconocerá el derecho al padre o madre que haya sido privado de la patria potestad judicialmente ni al que haya sido condenado por violencia.

Ayuda de 140 euros para todos los jubilados con hijos: ¿cómo solicitarla y cuáles son los requisitos? (foto: archivo).

Guía para solicitar la ayuda de 140 euros para jubilados

Los pensionistas que deseen y puedan recibir el complemento destinado a la reducción de la brecha de género, deberán acceder a la plataforma de “Tu Seguridad Social” utilizando cl@ve, DNI o certificado digital, o bien a través de la plataforma habilitada por el INSS en caso de no contar con los métodos de identificación mencionados.

En la solicitud correspondiente, es imperativo marcar la casilla específica para la solicitud de este complemento y completar los datos relacionados con sus hijos. En caso de no realizarse durante la solicitud inicial, también es posible solicitarlo posteriormente, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos.

De acuerdo con los datos más recientes proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el complemento es percibido por cerca de un millón de pensiones y su alcance seguirá ampliándose tras la decisión del Tribunal Supremo de reconocerlo también para hombres.