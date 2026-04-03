La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este viernes, 3 de abril de 2026 en España es de 507,03 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -1,48%. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere que el interés y la demanda por esta criptomoneda están en aumento. La tendencia positiva indica un posible crecimiento en el valor de Bitcoin Cash, lo que podría atraer a más inversores en el futuro. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un descenso del -2.51%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -22.55%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos importantes en su rentabilidad y aceptación en el mercado. Esta evolución sugiere una volatilidad que podría afectar la confianza de los inversores en el futuro cercano. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 24.49%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.20%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 507 euros.