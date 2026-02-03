El Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha (MUPA), ubicado en Cuenca, ha incorporado cuatro huevos de dinosaurio. Estos poseen una antigüedad estimada de 72 millones de años y presentan un color rojizo característico. Su estado de conservación es excepcional.

El hallazgo de huevos de dinosaurio siempre genera un notable interés científico, ya que permite reconstruir cómo era la vida hace millones de años. En esta ocasión, el descubrimiento se llevó a cabo en España, específicamente en el yacimiento cretácico de Poyos, en Guadalajara.

El proyecto fue financiado por el Gobierno de Castilla-La Mancha y se desarrolló dentro de su convocatoria anual para investigación científica y patrimonial. Los resultados ya se exhiben al público y el impacto científico es de carácter internacional.

España hace historia con el descubrimiento de huevos de titanosaurios, un dinosaurio de 15 metros de alto: tienen 72 millones de años (foto: archivo).

Descubren huevos de dinosaurio de 72 millones de años en España

Según los paleontólogos Francisco Ortega y Fernando Sanguino, las piezas se recuperaron tras una exhaustiva excavación. El trabajo se concentró en el yacimiento de Poyos. La investigación se extendió durante varias campañas.

El hallazgo resulta excepcional por su contexto. Los huevos aparecieron en un mismo nivel estratigráfico. Además, muestran diferencias morfológicas notables. Este detalle despertó gran interés entre los especialistas.

Los cuatro huevos de dinosaurio corresponden a titanosaurios. Se trata de grandes saurópodos herbívoros. Dominaron los ecosistemas terrestres al final del Cretácico. Podían superar los 15 metros de longitud.

Convivencia de titanosaurs en un hallazgo científico excepcional

De confirmarse esta hipótesis, Poyos se convertiría en un yacimiento clave en Europa. Permitirá estudiar la diversidad de saurópodos ibéricos. El período analizado se sitúa antes de la extinción del Cretácico.

Las diferencias entre los huevos de dinosaurio sugieren la posible convivencia de varias especies. Los investigadores consideran este escenario extremadamente inusual. Habitualmente, las puestas pertenecen a una sola especie.

Durante la presentación oficial, Carmen Teresa Olmedo destacó el alcance del hallazgo. “Nos encontramos ante un descubrimiento de referencia mundial, ya que la coexistencia de dos tipos distintos de huevos en un mismo nivel estratigráfico constituye un hecho extremadamente excepcional”, afirmó.

La importancia científica de los huevos de dinosaurio

La investigación fue coordinada por el Grupo de Biología Evolutiva de la UNED. Francisco Ortega forma parte del equipo. El análisis incluyó microscopía y estudios mineralógicos detallados.

Los resultados confirman una preservación casi intacta. Las condiciones sedimentarias favorecieron la fosilización. Esto ofrece una oportunidad única para estudiar la biología reproductiva.

Según Olmedo, estos trabajos tienen un valor adicional. “No solo tienen valor científico, sino también divulgativo y educativo, ya que acercan al público la importancia del patrimonio paleontológico regional y su contribución al conocimiento global de la historia de la vida en la Tierra”.