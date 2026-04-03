Italia se consolida como uno de los destinos más buscados por quienes quieren viajar sin gastar de más. La posibilidad de vivir gratis en Italia durante varias semanas ya no es una idea lejana, sino una opción real a través de programas de voluntariado y proyectos científicos. Estas iniciativas permiten acceder a alojamiento gratuito, comida incluida y, en algunos casos, incluso una compensación económica. A cambio, los participantes deben colaborar en distintas tareas o formar parte de estudios específicos. El interés crece cada año por ser una alternativa accesible para recorrer Europa. Desde ciudades como Roma hasta zonas rurales o montañosas, las oportunidades para vivir gratis en Italia se multiplican. Italia figura entre los destinos europeos con mayor demanda entre argentinos. Diversas organizaciones brindan la posibilidad de participar en programas de voluntariado, a través de los cuales los viajeros pueden alojarse y recibir manutención sin costo durante varias semanas. Estas iniciativas se desarrollan en el marco de proyectos sociales, ambientales y culturales, lo que permite a los participantes contribuir activamente en distintas áreas mientras recorren el país. Se encuentran opciones en una amplia variedad de destinos, que abarcan desde ciudades históricas como Roma hasta pueblos rurales y localidades costeras. Estas propuestas se adaptan a diferentes perfiles de participantes y contemplan tanto quienes buscan una experiencia breve como aquellos interesados en una estadía prolongada. Algunas de las propuestas contemplan una dedicación de entre 20 y 25 horas semanales en tareas vinculadas a la cocina, la jardinería, la construcción o la enseñanza de deportes. Las actividades pueden incluir la preparación y el servicio de comidas, trabajos en granjas sustentables, construcción, pintura o apoyo en actividades educativas con niños y jóvenes. Principales tareas en los voluntariados en Italia: A cambio, los programas ofrecen alojamiento en modalidad camping o habitaciones compartidas, comidas diarias, acceso a internet y días libres semanales, además de beneficios como excursiones, clases de idiomas o descuentos en actividades. Un equipo de investigadores europeos ha lanzado una convocatoria para encontrar voluntarios dispuestos a mudarse durante 30 días a un refugio de montaña en Italia, con alojamiento cubierto. El estudio se desarrollará en el refugio Rifugio Nino Corsi, situado dentro del Parque Nacional del Stelvio, donde los participantes vivirán entre los 2.000 y 2.500 metros de altitud. Los seleccionados recibirán 400 euros por el mes completo de estancia, además del alojamiento gratuito, en una experiencia que combina ciencia y vida en plena naturaleza. El objetivo del estudio es medir cómo influye la vida en altura en variables muy concretas del día a día: La convocatoria está dirigida a doce personas de entre 18 y 40 años que residan habitualmente a nivel del mar. Para mantener criterios científicos homogéneos, el estudio excluye a determinados perfiles: Uno de los requisitos más llamativos es que los voluntarios deberán continuar con su vida habitual, trabajando o estudiando en remoto mientras son monitoreados por el equipo médico. Vivir en altura implica ciertas condiciones que los investigadores analizarán: Estas variables pueden generar efectos positivos en algunos casos, pero también presentar desafíos en la adaptación del organismo. El objetivo no es alterar el comportamiento de los participantes, sino observar cómo responde el cuerpo en condiciones normales de vida durante un mes.